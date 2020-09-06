科索沃塞爾維亞經濟協議 涉中美貿易戰？

塞爾維亞總統Aleksandar Vucic與科索沃總理Avdullah Hoti周五（2020年9月4日）在白宮簽署了一項旨在處理兩國地域爭紛的經濟協議。貝爾格萊德有學者認為，這一協議可被美國用於與中國的貿易戰。

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本台RFI法廣法文網周日（2020年9月6日）刊出了一篇題為“科索沃-塞爾維亞：一項最先優惠美國利益的協議”的網文。在此予以着重介紹。

文章提到，在美國特朗普總統預言下籤署的這一被稱之為“歷史性”的協議，完全沒有解決科索沃與塞爾維亞之間的嚴重政治分歧。對此，位於貝爾格萊德的非政府組織Center for Contemporary Politics（當代政治中心）的主任Nikola.B感到遺憾。這名學者認為，這一協議對兩國的經濟好處還不確定，也沒有處理任何政治關係正常化的深層問題。

科索沃地位依然沒有得到承認

塞爾維亞拒絕承認在上一世紀九十年代末戰爭造成1300人死亡後，於2008年宣布獨立的科索沃。塞爾維亞總統武契奇9月3日周四斬釘截鐵地說，他不會簽承認科索沃的任何文件。不過，他透露，這一條文在他提出抗議後，消失了。唯一的政治讓步是，在圍繞科索沃尋求加入國際組織的問題上，雙方一致接受暫停遊說活動一年。

華盛頓峰會與歐洲所開展的傳統程序相比，不同之處在於，只是推動加強塞爾維亞和科索沃之間的經濟關係。而政治談判則將於下周一在布魯塞爾重啟，由歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）主導，塞爾維亞總統Aleksandar Vucic與科索沃總理Avdullah Hoti與會。

一項最先優惠美國利益的協議

非政府組織Center for Contemporary Politics（當代政治中心）的主任Nikola.B認為，這一協議尤其可被美國用於和中國之間的貿易戰。塞爾維亞和科索沃雙方承諾，清除手機網絡里未經認可供應商的5G裝備。這讓人猜想到華為和中國。總之，這與雙方政治對話的基本問題毫不相干。

另據一名巴爾幹問題專家介紹，這一協議還提到了許多毫不相乾的問題，例如：塞爾維亞把其駐以色列使館遷往耶路撒冷，還有科索沃與以色列之間的相互承認等等。

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