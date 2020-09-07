中國或威脅對美摁金融核按鈕 拋美債

美中緊張加劇，白宮要求清查聯邦政府機構所有和中國有關的經費運用，中共黨媒“環球時報”則引述專家看法嗆聲，中國可能按下“核彈選項”，大舉拋售所持美國公債逾25%。專家進一步指出，當然在極端情況下，比如發生軍事衝突 ，中國可能會出售其全部美國債券。

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據中國時報報道稱，中共黨媒嗆 ︰可能按“核彈選項”，拋售25％美債。美中緊張不斷加劇。報道引據路透消息說，白宮已要求美國各政府部門詳列所有與中國有關的經費，不論適用於援助還是對抗北京；專家分析，這將加強政府部門間協調，以更能應對中國威脅。中國共產黨鷹派對外喉舌“環球時報”則引述專家看法嗆聲，中國可能按下“核彈選項”，大舉拋售所持美國公債逾25%。

消息稱，白宮管理及預算局（OMB）在8月27日一份題為“與中國的戰略競爭綜覽”文件指示，美國政府機構提交與中國有關的各類聯邦資金數據，即涉及“資助或支持中國，或直間接對抗中國在全球不公平競爭、惡意活動和影響力”的經費數據。OMB要求的全面預算資料將用於協助決策者，並指出所有資金在應對中國方面都應“反映戰略優先級”；美國一些正受到審查的中國相關計畫和支出可追溯至10年前或更久。

據OMB發言人證實，確有這項行動，並表示這是為了確保美國在對抗中國等競爭國家時，仍維持強大優勢地位。

據該報道說，中共黨報“環球時報”則引述上海財經大學教授奚君羊表示，鑒於北京和華盛頓之間的緊張關係不斷加劇，中國可能拋售美國公債，“在正常情況下，中國將逐步將其持有的美國公債降至8000億美元左右”、“但是，當然，在極端情況下，比如發生軍事衝突 ，中國可能會出售其全部美國債券”。根據中國官方統計，中國6月持有美國公債1.074兆美元，僅略低於5月的1.083兆美元。中國是外國持有美債中的第二多國家。

自由時報說，北京若把美債部位從當前水平縮減至8000億美元，意味着大舉減持美債超過25%。分析師說，中國若按下“核彈選項”、大規模拋售美債，可能引發全球金融市場動蕩。