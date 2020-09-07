中國網民抱怨：怎麼全世界都是中國敵人？官媒指錯覺

中國與美國關係快速惡化後，一些追隨美國的國家也跟着批評中國，中國網絡上也因此出現很多聲音質疑“為何全世界都是中國的敵人？”中國《環球時報》總編輯胡錫進發文表示，有很多網民認為國家到處被指責，國際輿論不利於中國，中國也前所未有地孤獨，這些完全是“嚴重的錯覺”。

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據中國時報今天報道稱，中國網民抱怨：怎麼全世界都是中國敵人？胡錫進解釋：嚴重的錯覺。胡錫進微博上說，“中國孤立”的說法站不住腳。

據胡錫進說，網上很多人抱怨，怎麼全世界都是中國的敵人啊？中國為什麼這麼孤立呢？在新疆、西藏、香港問題上，世界大多在指責我們。而且圍繞南海衝突、中印衝突，國際輿論也大都在幫着對方說話，中國前所未有地孤獨。胡錫進認為，這是網民們嚴重的錯覺。這兩三年中國外交的最大變化是美國對華政策發生了根本轉變，這帶動美國最鐵桿盟友對華態度的變化，它們主要是五眼聯盟國家。另外中印邊境糾紛激化導致了印度對華態度轉為強硬。除此之外，中國的外交格局沒有其他重要異動，“中國孤立”說根本站不住腳。

按胡錫進說，現在中日關係緩和，與歐洲大陸主要國家的關係也在加強，中非關係、中國與亞洲、拉美很多國家的關係也越來越好，中朝關係得到重大改善，更不要說中俄關係不斷鞏固。

胡錫進還說，美國對華實施全政府打壓，美國高官的反華言論令人目不暇接，加上英國、澳大利亞、加拿大等國的附和，很大程度上影響了西方輿論場對華態度的面貌。那些輿論同時偏袒印度，在南海問題和其他涉華問題上對華不友好，增加了一些人對“滿世界都是敵對中國聲音”的印象。然而仔細看，胡錫進表示，那些反華聲音的源頭就那麼多，加上西方原有對華偏見聲音，顯得十分熱鬧，但根本不是國際社會共同態度的反映。

據胡錫進指出，聯合國人權理事會去年和今年分別就新疆問題和香港問題進行討論，結果表態反對中國的都是那20幾個西方國家，而力挺中國的國家則是它們的2倍甚至更多。支持中國的友好國家不僅數量多，而且總人口也更多，真正佔了人類社會的大多數。只是因為它們的話語權沒有發達國家大，在輿論場上的聲音弱，才讓一些人產生了反華聲音充斥整個世界的錯覺。