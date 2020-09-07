捷克參議長批總統幼稚挑釁中國說撒謊3次

捷克參議院議長維施特奇爾日前率團到訪台灣，引起大陸不滿。捷克總統澤曼形容維施特奇爾訪台是“幼稚的挑釁”，未來不再邀請對方與參加捷克的高層外交政策官員會議。維施特奇爾則反駁稱，澤曼對他的訪台行程至少說謊3次。

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據東網今天報道，捷克總統指訪台“幼稚挑釁”，參議院議長斥對方說謊。消息說維施特奇爾指率團訪台並未違背捷克對華政策。

據該報道，維施特奇爾接受當地傳媒訪問時，指捷克總統府從未就他應否訪台開會討論，亦從未就此表決。對於澤曼指他公開稱台灣為“獨立國家”，維施特奇爾強調自己並無在訪台期間作出有關言論。此外，澤曼批評維施特奇爾不尊重每隔3個月舉行一次的高層外交政策官員會議，因此未來不再邀請他參加會議。惟維施特奇爾反駁，他決定訪台前根本沒有外交政策會議，批評對方“說謊”，強調他率團訪台並未違背捷克對華政策。

據報道，中國官方對捷克總統批參議長訪台是幼稚的對華挑釁大加讚賞。

東網說，台灣行政院長蘇貞昌周一（7日）回應，指維施特奇爾的行動被歐洲多個國讚許，並得到多國聲援；相信他可以帶動台灣在歐洲，進一步被看見及肯定。蘇又表示，捷克雖與台灣距離很遠，但自由民主的信念讓他們坐在一起。