浙江省委書記卸任 胞弟安徽司法官落馬

前中共浙江省委書記車俊1日以“到齡轉崗”為由卸任，但香港星島日報引述消息指出，車俊擔任安徽省人大監察和司法工作委員會副主任的胞弟車建軍，已於7月底被查落馬。

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據中央社今天引述消息報道稱，浙江省委書記車俊剛卸任，港媒指其胞弟7月落馬。中共近日多個省市更換“一把手”，車俊也在9月1日卸任，浙江省委書記一職，由前浙江省長袁家軍接任。車俊在當天的省委幹部會議中表示，自己“因為到齡轉崗”，“完全擁護、堅決服從中央的決定”。

據該報道，車俊現年65歲，中共省部級別黨政正職的退休年齡雖為65歲，但末任未滿可以延期3年，因此最多可延至68歲退休。

而星島日報7日引述多個消息來源指出，7月底落馬的車建軍，是車俊的弟弟，兩人籍貫同為安徽巢湖，相貌也神似。該報指出，陸媒澎湃新聞8月2日曾引述安徽政界多個管道消息報導，在紀檢監察系統工作26年的車建軍，於7月29日被有關部門帶走。不過這個消息後來遭到刪除，當時車俊還在浙江省委書記任上。

車建軍生於1962年，畢業於安徽工學院，之後長期在安徽的紀檢系統工作，2011年升任安徽省紀委副書記，2016年轉任安徽省政法委副書記、省政府防範和處理邪教問題辦公室主任，併兼任省掃黑除惡專項鬥爭領導小組副組長。

不過該報稱，車建軍在7月1日以58歲之齡轉任省人大的“閑職”，已現“出事”端倪。

據中央社說，車俊同樣出身於安徽的政法系統，曾在法院、公安體系任職，後來轉任合肥市長、市委書記，之後再轉往河北、新疆工作，2016年出任浙江省長，2017年就任省委書記。港媒預料，車俊接下來將轉往全國人民代表大擔任專門委員會的副主任委員。