中國首富今換人半小時又換回去了

中國瓶裝水公司農夫山泉於8日港股掛牌，7日晚間結束暗盤交易，股價大漲91.86%。創始人鍾睒睒的身家達到597億美元，超越馬化騰，成為新的中國首富。而農夫山泉8日開盤大漲85.12%，報39.8港幣（約5.15美元），新首富的身家更是水漲船高。隨着股市平息浪涌，農夫山泉股價回落，鍾睒睒坐了半小時的中國首富寶座又讓回給馬化騰了。

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據世界日報今天引述東方財富網消息，數據顯示，此次農夫山泉上市後總股本為111.88億股，按41.25港幣／股計算的話，農夫山泉的總市值達到4615億港幣（約597億美元）。而作為農夫山泉創始人的鐘睒睒目前持有農夫山泉約84.4%的股份，按此計算，鍾睒睒持股農夫山泉的市值為3895億港幣。

除了農夫山泉外，鍾睒睒還實際控制着另一家上市公司，即是今年4月29日在上交所掛牌的萬泰生物。截至7日收盤，萬泰生物報收197.12元/股，總市值為854.7億人民幣（約125.8億美元）。而鍾睒睒通過直接持股和養生堂間接持股，合計持有75.15%的萬泰生物股權，按此計算，鍾睒睒持股萬泰生物的最新市值為642億人民幣。

如此一來，鍾睒睒通過農夫山泉和萬泰生物兩家公司，合計的持股總市值達到了4079億人民幣，按最新的美元人民幣中間價計算，約合597億美元。

根據福布斯實時富豪榜數據顯示，目前的中國首富馬化騰身家為568億美元，緊隨其後的馬雲為513億美元。也就是說，鍾睒睒超過了馬化騰，成為中國的新晉首富。

據該報道稱，鍾睒睒是個傳奇人物。他1954年出生在浙江諸暨，小學還沒畢業就被迫輟學去做苦力工，期間他搬過磚，做過泥瓦工，干過木工。

據消息說，中國農夫山泉公司董事長鍾睒睒的身價今天曾一度超過騰訊主席馬化騰，但隨着股價下跌，僅僅在首富位子上停留半個小時。