曾批江澤民極其重大政治錯誤 《中流》復刊引驚訝

停刊19年的中國內地左翼雜誌《中流》近日“復刊”，以電子版形式刊出《中流叢刊》創刊號，推出“紀念魏巍”和“回到馬克思”兩個專輯。評論指此可被看成是復刊。2001年，該雜誌因批評時任中共總書記江澤民發表“七一講話”是極其重大的政治錯誤事件而被停刊。香港媒體說，《中流》極左捍衛社會主義，連中共都驚訝。

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據蘋果日報今天報道稱，《中流》復刊，曾批江澤民遭停刊19年，中共左翼雜誌復辦惹爭議。

據《明報》今天9月8日消息說，該刊負責人表示，將以馬列毛主義為根本宗旨，鼓勵並倡導包括傳統馬克思主義、毛左派、國家主義等在內不同觀念的討論和碰撞，為21世紀中國社會主義的復興提供思想動能。左翼網站、同時是《中流叢刊》發行方的“進步文化網”8月發文宣布創刊。明報文章稱，2020年是《中流》創刊人、已故作家魏巍誕辰100周年，該刊選擇在2020年創刊，並沿用《中流》的名稱，顯然有繼承魏巍精神的象徵意義。

文章援引不具名的該刊負責人稱，“《中流叢刊》作為泛左翼雜誌，將以馬列毛主義為根本宗旨，努力擺脫各種小團體、小圈子意識，立足於當下中國社會以及知識界的複雜狀況，鼓勵並倡導包括傳統馬克思主義、青年馬克思主義、毛左派、自由主義左派、國家主義、民族主義及民主社會主義、托派等在內不同觀念的討論和碰撞，構建主流與邊緣，學院與民間的對話平台，凝聚共識，為21世紀中國社會主義的復興提供思想動能。”

創刊號刊登了魏巍的遺作《在新世紀的門檻上》《我是怎樣寫<東方>的》；在“回到馬克思”專輯中則收錄了學者汪暉、作家張承志、法國馬克思主義理論家薩米爾·阿明（Samir Amin）、印度知名左派知識分子阿蘭達蒂·洛伊（Arundhati Roy）等中外左派學者的文章，主題涉及討論“21世紀馬克思主義”、關注勞動者地位變遷、批判《武漢封城日記》作者方方及新冠肺炎（COVID-19）疫情下中國右派的“暴起和隕落”等。《中流叢刊》目前僅推出電子版，可通過微信商店訂閱，紙版“將待條件成熟後適時推出”。

該報道說，北京獨立學者吳強對《蘋果》 表示，《中流》屬於馬克思原教主義者及新毛派的言論陣營，曾對國際形勢進行過不少分析及研究，停刊18年後再次“恢刊”，應是得到中共最高層的默許與支持。吳強進一步指出，這涉及內地意識形態傾向的問題，例如今年6月，中央黨校副校長何毅亭在《學習時報》上撰文盛讚“習思想”是“21世紀馬克思主義”。而他相信，中共藉著允計《中流》恢辦向外界發出意識形態轉向的訊號，為兩年後的中共二十大做好準備。至於是什麼的準備，吳強則未有再作解釋。

蘋果引述資深時時評論員劉銳紹則指，中共容許停刊19年的《中流》復辦，主要是卸力的表現，避免過度打壓這批“毛左”，令他們變得更為激進。據劉銳紹表示，中共在意識形態方面，向來都是“寧左勿右”，即使思想邀進，但沒有違背黨中共的核心利益，官方都會這些左派刊物繼續存在。但若果這些左派刊物稍與官方口徑不同步，或對社會做成實質影響，中共就會出手打壓。據劉銳紹又謂，像數年前的烏有之鄉，以及去年支持深圳等地獨立工人運動的一批受大學生，這些受馬克思主義影響的左派份子，最後也被收拾與打壓。事實上，中共曾承認，在內地有幾百萬“毛左”或馬克思主義的死硬派。由於思想極度左傾，他們甚至否定中共“形左實右”的經濟與社會政策，部份人還越打壓越激進。

蘋果日報說，不過，劉銳紹認為，這批左派對當前的中國政治毫無影響力。中共官方現時需要左派聲音，但不表示會讓他們坐大或不受控。