花木蘭片尾感謝新疆黨宣傳再遭抵制

迪士尼真人版電影花木蘭因在片尾感謝名單赫見中共在新疆地區的官方與共黨單位，意外引發新一波抵制聲浪。影片中花木蘭的爸爸飾演者馬泰在網絡很多評論中被認為與習近平相像，或引發中國放映敏感與尷尬。

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據中央社今天報道稱，迪士尼真人版電影“花木蘭”（Mulan），因在片尾感謝名單赫見中共在新疆地區的官方與共黨單位，意外引發新一波抵制聲浪。美國廣播公司（ABC）報導，這部耗資2億美元的新電影，是根據1998年大受歡迎的動畫“花木蘭”改編後真人翻拍。先前就因女主角劉亦菲公開支持港警鎮暴引發爭議。

“花木蘭”主要拍攝地在新西蘭和中國，其中沙漠場景打上“中國西北地區”的字幕。“花木蘭”4日在澳洲線上串流平台Disney+上映。2017年，全片的新西蘭導演卡洛（Niki Caro）在社群媒體Instagram上傳實地拍攝的沙丘照片，地點標註新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊。

中國政府廣為外界抨擊之處，在於其對維吾爾族與其他在新疆的穆斯林少數民族的監禁與監視，以及對維吾爾族婦女強迫節育、在工廠強迫勞動以及其他被視為會造成文化滅絕等措施。中國政府則一再反駁這些指控，聲稱相關作為是打擊恐怖主義與極端主義必要手段。

該報道稱，在電影片尾的特別緻謝名單中，包括中共新疆維吾爾自治區委員會宣傳部以及吐魯番公安局。然而美國商務部旗下工業暨安全局（BIS）去年10月將吐魯番公安局納入“違反美國外交政策利益的”中國實體。

據人權觀察（Human Rights Watch）中國區主任李察遜（Sophie Richardson）告訴美國廣播公司，迪士尼的公開感謝名單，讓人質疑迪士尼有無與新疆當局往來、往來方式等。李察遜質疑，迪士尼公司是否想過外界如何看待這段關係。她說：“對任何公司而言，這類往來必須先做些人權盡職調查，這也是聯合國在商業與人權規範上的引導原則。”

中央社說，現居英國的香港科幻作家吳志麗也推文：“‘花木蘭’特別緻謝中共新疆維吾爾自治區委員會。你知道嗎，這地方正發生文化滅絕。電影主要在新疆地區拍攝，字幕卻打上‘中國西北地區’。”吳志麗推文文末的主題標籤是“拒看花木蘭”。