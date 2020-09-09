中國外交部首次證實 成蕾涉嫌危害中國國安

中國環球電視網（CGTN）主播、澳大利亞籍華裔女主播成蕾上個月據報在北京遭拘捕。中國外交部昨天證實，有關部門是以“涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動”為由，對她採取強制措施。不過，中國外交部網站關於新聞發布會內容沒有文字相關報告。此前有消息指成蕾報道或涉及了批評中國新冠病毒疫情。

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據聯合早報今天報道稱，中國環球電視網（CGTN）主播、澳大利亞籍華裔女主播成蕾出生於中國，10歲就隨父母定居澳大利亞。成蕾上個月據報在北京遭拘捕。中國外交部昨天首度證實，有關部門是以“涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動”為由，對她採取強制措施。

該報道引據路透社消息，外交部發言人趙立堅昨天在例行記者會上，作了上述表示。

不過，中國外交部官網發布的記者會文字實錄並未記錄，僅稱“關於你提到的澳大利亞籍人員成蕾案，目前此案正在依法偵辦過程中，其各項合法權益均得到充分保障”。

澳洲外交部長佩恩早前發聲明說，成蕾已遭中國當局拘留長達兩周，形容這是對中澳關係惡化的新打擊。

據該報道，成蕾1975年生於湖南嶽陽，10歲隨父母定居澳洲。1994年獲得昆士蘭大學商學學位後短暫在商界工作。她於2002年在中央電視台9頻道主持財經節目，隔年加入美國全國廣播公司財經頻道，並在其位於新加坡的亞太總部為《環球第一財經》節目提供國際股市評論，後赴上海為駐華記者。她於2012年起在央視旗下的中國環球電視網工作至今，主持《全球財經》等節目。消息說，成蕾定期在北京參與澳洲商業論壇和活動，在中國的澳洲商業界頗有名氣。成蕾活躍於社交平台推特，在其簡介上形容自己是“熱情的中國故事講述者”。她本月11日發出最後一條推文後再無更新。