中國表彰抗疫 李文亮微博“哭牆”又涌滿了人

中國官方昨天舉辦盛大的“全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會”，同時許多網友湧入已故醫師李文亮的微博悼念，自發表彰這名疫情“吹哨人”。此前有消息說李文亮的微博號留言突然遭清空，但有抗議後又恢復了。

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據中央社今天報道稱，中國官方表彰對抗疫情，網友自發向李文亮致敬。李文亮因罹患武漢爆發的新冠肺炎在2月7日過世。疫情爆發之初，他曾因在網絡上談論不明原因肺炎，而遭到警方訓誡。他過世後，微博帳號成為民眾抒發心情的園地，有人稱為“哭牆”。

中央社說，相較於官方表彰大會的“慶功”意味，從昨天至今，網友在李文亮微博的留言，紛紛針對李文亮過世而無法參加疫情表彰大會抒發，“勝利了你卻走了”、“我們表彰你，人民的英雄”、“昨天沒有你，我難受了一整天”、“不管他們表彰誰，有沒有說起你，我們記得”、“我想，上帝已將勳章嘉許予你，上面寫着：致敬吹哨人”。

也有人留言說，希望這個微博帳號一直都在，因為沒有人有權力推倒這10幾億人的“精神哭牆”。目前，李文亮生前最後一篇貼文的留言，已經超過100萬則。

據中央社說，在境外的社群平台上，則有網友呼籲，勿忘在疫情中因為想報道真相而傳出失聯的公民記者方斌和陳秋實等人。