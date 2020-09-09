再提雙循環 習近平：統籌推進現代流通體系建設

中共總書記習近平9月9日主持中央財經委員會會議時要求，必須把建設現代流通體系作為一項重要戰略任務來抓，培育具有國際競爭力的現代物流企業，為“雙循環”提供有力支撐。中國官媒新華社晚間報導，身兼中央財經委員會主任的習近平，下午主持召開中央財經委員會第八次會議時，作上述表示。

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習近平在會上強調，必須把建設現代流通體系作為一項重要戰略任務來抓，要統籌推進現代流通體系軟、硬體建設，發展流通新技術新業態新模式，完善流通領域制度規範和標準等。

他並要求培育壯大具有國際競爭力的現代物流企業，“為構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局提供有力支撐”。

會議進一步指出，國內循環和國際循環都離不開高效的現代流通體系。在抗擊新冠病毒疫情過程中，流通業發揮重要作用。但中國流通體系現代化程度仍然不高，還存在不少困難需要突破。

會議要求，加快完善國內統一大市場，形成供需互促、產銷並進的良性循環，塑造市場化、法治化、國際化營商環境，強化競爭政策作用。

同時，還要建設現代綜合運輸體系，形成統一開放的交通運輸市場，優化完善綜合運輸通道布局，加強高鐵貨運和國際航空貨運能力建設，加快形成內外聯通、安全高效的物流網絡。

會議也提出，要完善現代商貿流通體系，培育一批具有全球競爭力的現代流通企業，推進數位化、智慧化改造和跨界融合，加強標準化建設和綠色發展，支持關係居民日常生活的商貿流通設施改造升級、健康發展。

會議還要求，完善社會信用體系，加快建設重要產品追溯體系，建立健全以信用為基礎的新型監管機制。也要強化支付結算等金融基礎設施建設，深化金融供給側結構性改革，提供更多直達各流通環節經營主體的金融產品。

會議更提出，要認真研究應對新冠病毒疫情的經驗，加快建立儲備充足、反應迅速、抗衝擊能力強的緊急應變物流體系。

會議強調，中國當前發展的國內外環境複雜嚴峻，很多問題必須從長遠角度、戰略高度來謀畫和推動解決。要加強黨中央對經濟工作的集中統一領導，增強抓落實的主動性和自覺性，更好落實黨中央作出的重大決策部署。