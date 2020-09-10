中印外長今在莫斯科會面 印度警告兩國爆發戰爭後果嚴重

中印邊境9月7日響起45年來首次槍聲後，兩國邊境緊張局勢再度升級。中印外長應於今日在莫斯科會晤，雙方將就日趨緊張的邊境局勢進行會談，印媒指出，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）將就邊境衝突問題向王毅提出警告，目前情勢高度緊繃，一旦爆發戰爭，後果非常嚴重。

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據中國時報今天報道稱，印外長將會見王毅提出警告：兩國爆發戰爭後果嚴重。該消息說，9月7日約50名至60名解放軍攜帶槍支、棍棒、長矛和砍刀等武器，試圖接近實控線沿線的一個印度前沿陣地，印軍對解放軍鳴槍警告，解放軍亦不甘示弱鳴槍回應。

該報道稱，中國外交部也證實，國務委員兼外交部長王毅將在莫斯科參加上合組織成員國外長理事會會議，期間王毅將與印度外長蘇傑生舉行雙邊會晤。在俄羅斯期間，中印外長如何互動以及是否能為兩國邊境局勢降溫備受關注。

《多維新聞》引述印媒報導稱，中印外長談判時，印度方面也就爆發戰爭的後果對中國大陸提出警告。兩國外長會晤時間在當地10日下午18時。據消息說，自5月以來，雙方駐軍一直在邊境地區對峙，班公湖（Pangong Tso）北岸局勢是對峙僵局的最大難題。6月12日雙方發生激烈衝突，造成印方12人死亡，解放軍與印軍為此進行多輪會談，但沒有達成任何有效的協議。

9月初印度聲稱佔領班公湖南岸關鍵個高地，將中國駐軍置於其火力射程內，但隨後卻自行否認。印媒刊出現場照片稱，9月7日約有50名至60名解放軍攜帶槍支、棍棒、長矛和砍刀等武器，試圖接近實控線沿線的一個印度前沿陣地。雙方駐軍甚至相互鳴槍警告，這是45年來首次打協定動用槍支，局勢十分危險。

報道稱，《印度快報》指出，邊境拉達克地區緊張局勢加劇，目前約有5000名到7000名解放軍在坦克和大炮的支援下與印度軍隊對峙。

不過，雖然外界認為中印邊境爆發戰爭機率升高，印度《News18》新聞網站卻引述印度國安部門的評估明確指出，“局勢尚未達到戰爭的門檻”。印度高層消息人士說：“很難預測雙方對峙的走向，但我們還沒有達到戰爭的門檻。事情的確有可能發展成一場全面的衝突，但到目前為止，只出現了一些問題。中國現在的軍事部署是非戰術性的。”

《印度時報》稱，印度已經進一步鞏固前沿陣地，準備應對中國新一波軍事集結以及威脅行動。一位高級官員說，如果中國想要一場戰爭，它也將付出沉重的代價。