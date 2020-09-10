中國藝術家耿瀟男失聯 蔡霞與許章潤籲關注

前清華大學教授、因批評中共而一度遭到當局關押的許章潤說，他的藝術家好友耿瀟男星期三（9月9日）失聯，可能已被中國當局抓捕。許章潤呼籲關注。逃美前中央黨校教授蔡霞也呼籲大家高度關注並聲援耿瀟男夫婦。據消息說，耿瀟男在許章潤今年7月6日被警方帶走後最早向海外媒體發布了這個消息，並為他呼籲，引起廣泛關注。耿瀟男也為在武漢報道新冠疫情時失蹤的中國公民記者陳秋實呼籲求援。消息沒有提及耿瀟男失聯是否因受敏感牽連。

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據美國之音今天報道稱，許章潤指耿瀟男9月9日失聯，可能被抓捕。前清華大學教授、因批評中共而一度遭到當局關押的許章潤說，他的藝術家好友耿瀟男星期三（9月9日）失聯，可能已被中國當局抓捕。許章潤說，耿瀟男的好友不停的撥打她的兩個手機，但一直沒有音訊。

最近因批評習近平和中共而遭到開除黨籍和取消退休待遇的前中共中央黨校教授蔡霞在推特上透露，耿瀟男夫婦的公司遭到調查，兩人都失聯了。據蔡霞星期三上午發出的一則推文中說，“北京當局以經濟問題為名，調查她們夫婦的出版公司，並封了她先生與公司賬號，並抓走公司的幾名職員。耿瀟男女士夫婦被失聯，已遭當局毒手。”

該報道說，蔡霞呼籲大家高度關注並聲援耿瀟男夫婦。許章潤也呼籲大家為耿瀟男吶喊。他在社交媒體上說，“多年來，瀟男女士仗義執言，為公義而呼喚，為遭受政治迫害者而吶喊，此番因此而罹害，輪到我們一起為她吶喊的時候了。”

耿瀟男在許章潤今年7月6日被警方帶走後最早向海外媒體發布了這個消息，並為他呼籲，引起廣泛關注。許章潤在被關押一周後獲釋，但被清華大學解僱。除了為許章潤呼籲以外，耿瀟男也為在武漢報道新冠疫情時失蹤的中國公民記者陳秋實呼籲求援。