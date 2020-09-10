全球瘋傳劉曉明疑似點贊淫穢視頻 中國駐英使館緊急聲明指控反華黑客惡搞

中國駐英大使館昨天緊急聲明，指控個別反華分子通過網絡惡意攻擊駐英大使劉曉明推特賬號，大肆惡搞，手段卑劣。中國使館並呼籲廣大網友不要信謠傳謠。推特與國際媒體昨天瘋傳劉曉明官方推特疑似點贊一個足交視頻，並猜測中國外交官可能因為壓力大偷看黃網解壓。至此網絡沒有任何一方出面宣稱對此事件負責，也沒有消息指證推特或英國方面立案調查。中國至此屏蔽禁止推特等外國網絡社交平台，但推特與臉書消息顯示在中國國內也能廣泛傳播。

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據路透社報道稱，中國駐英國大使館聲明表示，該大使官方推特號被反華駭客侵入，大肆惡搞。

中國使館呼籲廣大網友不要聽信謠言與傳播謠言。

據消息說，劉曉明點贊一個絲襪足交淫穢視頻，連同推特截屏，在各個媒體，尤其是中文媒體廣泛傳播。

中國駐英使館迅速發布聲明，指控反華黑客惡搞，侵入了劉曉明的推特官方賬號。

據中央社消息，中國駐英國大使劉曉明官方推特（Twitter）帳號被發現點贊色情影片，中國駐英使館當天聲明遭到反華分子“大肆惡搞”，敦促推特調查。

消息說，劉曉明官方推特帳號今天被發現按贊了一段來自帳號“騷妻日常”的影片，片中有一雙穿着黑絲襪的腳，搓弄一名男子的下體，雖然之後似乎取消按贊，但已被不少網友截圖轉傳。

高度關注香港人權運動的保守黨人權委員會成員、英國人權組織“站起來基金會”（Arise Foundation）創辦人裴倫德（Luke de Pulford）就在個人推特轉貼截圖，還警告大家“吃飯時不要觀看”。他並語帶諷刺地說：“難道這就是（美國總統）羅斯福所稱的巨棒外交（Big Stick Diplomacy）嗎？”據該報道說，巨棒外交一詞出自羅斯福的外交政策，又稱棍棒外交，指的是對心懷不軌的國家，以強大的軍力鎮壓。據裴倫德之後寫道：“原本感覺這麼做有點不厚道，但想到維吾爾族集中營和香港，很快就釋懷了。”

中央社說，中國駐英大使館隨後發表聲明，表示“有個別反華分子通過網絡惡意攻擊劉曉明大使推特帳號，大肆惡搞，手段卑劣”，稱已經向推特舉報，並保留進一步採取行動的權利，敦促推特認真調查、嚴肅處理，也“希望廣大網友誤信謠傳謠”。

不過，聲明張貼在劉曉明的推特帳號後，反而吸引網友的連番嘲諷，相繼貼上和腳相關的動圖。有網友說：“沒關係，他喜歡腳、喜歡色情片，他也是人啊。假設真的有人駭進他的帳號，做的應該遠遠不止對色情影片點贊吧。當個男人，承認你喜歡色情片吧，曉明。”還有網友問：“大使，有沒有推薦的片單呢？”

台灣媒體昨天還連帶指，稍早有消息曝料中國外交部發言人跟看點贊日本黃色電影明星網站被抓包事件。中國官方指控駭客駭入了該發言人官方推特賬號。