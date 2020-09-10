世界自然基金會與地球生命力報告2020

WWF世界自然基金會對外發布了每兩年一期的 ˎ 第十三期« 地球生命力報告 »(Planète Vivante)。« 地球生命力報告2020 »分析了地球的健康，以及人類活動對其帶來的衝擊。在不到60年的時間裡，野生脊椎動物的數量降幅驚人。

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據本台RFI法廣周四（2020年9月10日）法文報道，世界自然基金會（WWF）在其2020年的最新一期« 地球生命力報告 »中指出，在1970年至2016年不到六十年的時間裡，包括魚類ˎ 哺乳動物ˎ 兩棲動物ˎ 鳥類和爬行動物在內，全球野生脊椎動物的數量下降了68%。

世界自然基金會法國分部負責人在接受本台RFI法廣記者Agnès.R採訪時指出，實際上，是所有生物都受到了影響，從微生物到鳥類，到大型哺乳動物都受到了影響。比如，人們可以通過中國長江里的鱘魚數量自1970年以來下降了97%窺得端倪，主要原因是由於長江上豎立了眾多大壩，用於水利發電。

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不過，野生脊椎動物數量的驚人下降錯在人類活動。工業化農業佔全球森林遭砍伐的比重高達80%，也佔了溫室氣體排放總量的30%，還使用了70%的淡水。這就涉及到了糧食的生產和消費模式。主要槓桿需要通過對農業模式的深層改變，以達到糧食的可持續生產。

還有，不能忘記加強維護，讓當地民眾把保護自然銘記在心。就全球野生脊椎動物的物種數量，位於倫敦的研究生物分類學協會已對21 000個種群的4000多種各類脊椎動物取樣。世界自然基金會法國分會負責人指出，當人們看到自然與人類健康，及人類食品安全之間的關聯，就能意識到這會危及人類的生存，所以，這確實需要做出緊急反應。

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