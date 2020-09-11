香港反送中少女陳彥霖浮屍海上 法庭裁定死因存疑

香港反送中高峰時期，一度參加反送中示威的15歲女子陳彥霖於去年九月22日突然被發現全裸浮屍海面。示威者一方多認為與其參加抗暴示威有關，而警方堅持陳彥霖之死系自殺行為，成為反送中風暴中一起最大懸案。

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根據多家香港媒體報道，陳彥霖是香港職業訓練局青年學院學生，她的遺體在海上被發現後，由於其生前曾積極參與反送中示威，不少示威者質疑事件與警方有關。陳彥霖就讀的大專學院還被質疑隱瞞真相，警方則稱陳彥霖系自殺，死因無可懷疑，但由於死亡現場沒有監控鏡頭，也沒有明確認證，且陳彥霖本人是游泳健將，死後其遺體被迅速火化，留下太多疑點。

陳彥霖母親去年接受香港無線電視台專訪時曾表示，看過所有監視器畫面，顯示女兒神情有異樣，因此認定女兒自殺身亡，她並且希望這一事件儘快了解，她的說法也引起不少香港民眾的質疑。

英國廣播公司報道指出，一年來，這一案件在支持和反對反送中示威的兩個陣營產生了激烈辯論，建制派陣營比較支持“自殺”的說法，並放大了陳彥霖小時候曾入住女童院企圖自殺、可能患有思覺失調曾吸食大麻等資訊，反送中陣營則強調本案存在的多重疑點。

陳彥霖之死使香港反送中示威者異常憤怒，強烈要求當局徹查原因。當時至今，一年來香港發生了許多悼念陳彥霖的活動，還有區議員打算把一個公園以陳彥霖的名字命名。為揭開謎團，香港法院就其死因連續十幾日聆訊，先後傳召31位證人上庭作供，證人包括陳彥霖母親、陳彥霖生前男友、社工、醫生、警員、法醫等人。

法庭在經過11天聆訊後，死因裁判官高偉雄表示，他讓陪審團排除“非法被殺”及“自殺”兩種裁決，他的解釋是，如果裁定死因是“非法被殺”，必須在毫無合理疑點下才能作出判決，但該案沒有任何證供顯示陳彥霖受傷致死、曾與任何人有爭議或仇怨、因參與活動而令她感到人身安全受到威脅。另外，所有病理報告均未顯示陳彥霖生前受任何藥物影響。而排除“自殺”裁決，也是因為無法達致毫無合理疑點。儘管專家證人提出陳彥霖患有“對立反抗症”，或可增加其自殺傾向，但去年8月22日至9月19日發生之事，似乎與自殺推論不相符。

法庭最後裁定，陳彥霖去年9月19日晚上至20日期間受傷及死亡，但地點與時間不詳，而且因屍體腐化不能確定死因，陪審團一致裁定陳彥霖死因存疑。