阿富汗政府與塔利班舉行歷史性和談 蓬佩奧呼籲達成和平協議

阿富汗政府代表和塔利班周六在卡塔爾首都多哈舉行首次和平談判。阿富汗政府談判代表稱，塔利班有可能以提出“停火”換取阿富汗政府釋放塔利班在押人員。美國國務卿蓬佩奧與卡塔爾副首相兼外交大臣阿勒薩尼出席談判啟動儀式。北約稱此次和平談判是“歷史性的機遇”。

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法新社報道，參加談判的阿富汗和平委員會主席阿布杜拉向法新社表示，“塔利班有可能考慮有關的選項，以提出停火換取塔利班在押人員獲釋。根據二月美國政府與塔利班在多哈簽署的協議，阿富汗政府釋放5000名塔利班在押人員，塔利班保證釋放1000名被扣押的政府人員。

阿布杜拉表示，應該you談判雙方尋求解決途徑，以把握這次“機遇”。阿富汗政府談判代表在啟動儀式上呼籲，立即實現人道目的的停火。不過塔利班談判代表巴拉達爾沒有回應有關的建議。

美國國務卿蓬佩奧與卡塔爾副首相兼外交大臣阿勒薩尼，出席了阿富汗政府與塔利班及在多哈和平談判的啟動儀式。 阿勒薩尼在講話時強調，停火和開啟對話是結束阿富汗衝突的唯一途徑。這次談判對結束阿富汗戰爭，在阿富汗實現和平非常重要。卡塔爾外交部發表聲明說，這次由阿富汗各派別參加的直接談判，是阿富汗在持久和平道路上邁出的積極和重要的一步。

美國國務卿蓬佩奧在和談開幕式呼籲，雙方應把握機會達成和平協議。蓬佩奧也指出，他希望解決方案將保護所有阿富汗人的權利，保障社會的進步，包括婦女可以出現在公眾場合。

北約秘書長斯托爾滕貝格稱此次和平談判是“歷史性的機遇”。他在推特上表示：“這是個歷史性的機會。北約和阿富汗站在一起，維護既有成果，確保阿富汗不會再淪為恐怖份子的避風港”。 北約並在一份聲明指出，在卡塔爾舉行的和平談判是“歷經數十年衝突後，為阿富汗帶來持久和平與穩定的重要一步。”聲明呼籲塔利班採取果斷措施，終結暴亂。