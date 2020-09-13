中國形象惡化 他們幫習近平火上澆油

許多人都難以理解北京為什麼會與那麼多的國家或者為敵或者對立：中美關係到了不能再壞的地步，中澳中加關係危急，與印度劍拔弩張，與周邊的日本，南海諸國的關係也在惡化，就連一向溫和的歐盟也被北京的惡言相向驚醒了，這次王毅歐洲之行引發反感就是證明。

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觀察人士有共識的是，中共在國際上走到這種地步，除了習近平作為中共黨魁，負有極大的責任自然不在話下。因為在他上台以前，中國的形象遠不止於這樣。但是，最讓人驚駭的是自許充當急先鋒自我壯膽的一幫，或者受了習氏精神的鼓舞，揣摩上意，走得更遠，或者還嫌在上猶豫，加推一把，把火點燒得更旺。

燒火燒得最厲害的當屬環球時報總編胡錫進了，中國在世界面臨的情勢越來越惡化，胡錫進至少有一份小小的“貢獻”，例如，中印邊境緊張，9月10日，他宣稱，解放軍必要時可放手一戰。說得氣閑神定，而且很大度地警告印度：“印度想和平共處，我們歡迎。想一來一去博弈，我們的工具和能力都比它強。如果想用戰爭方式做攤牌，解放軍一定能夠讓印軍遭受比1962年更慘痛的失敗”。有網民乾脆稱他“胡司令，您這是在向總司令下令了。”

8月13日，解放軍東部戰區宣布在台灣海峽實戰演習，胡錫進稱：“這表明解放軍有能力在幾小時內發動全面攻擊並佔領台灣島，從而使美軍沒有時間做出反應。”9月11日，胡錫進在微博上談到了解放台灣的問題，強調“中國必須是一個敢戰的國家”。

當今世界對窮兵黷武頗為忌諱，即使有心也不敢直言，中美關係本已嚴重惡化，胡錫進不怕，他於5月8日寫到，“中國需要在較短的時間裡將核彈頭數量擴大到千枚的水平，包括至少要有100枚東風-41戰略導彈。”“我聽到有專家說，核武器夠用就行了。我覺得他們像少先隊員一樣天真。”還有一個最新冒出來的網絡大V趙盛燁，比胡錫進走得更遠，揚言如果美國敢與中國抗衡，就引爆核武器讓全人類一起毀滅，可謂瘋狂到極點。

還有比胡錫進更直白的。在中國輿論界頗有影響的金燦榮公然提出，十年後只有兩個國家，一個叫中國，一個是外國。所謂雙贏，就是中國贏兩次，所謂的合作，就是合計把美國做掉。中國知名鷹派退役少將羅援說，一旦中美髮生衝突，美國人最怕死人，炸沉美國兩個航母，炸死他一萬人，看美國怕不怕。

中國戰狼外交官的燒火言論起到的反作用也很大，最典型的當屬趙立堅給美國背黑鍋，指美國軍人給武漢帶來了新冠病毒，招來美國當局給新冠病毒送上“中國病毒”惡謚，也落得世人恥笑。當然，向美國甩鍋，並不是趙立堅的發明，新冠疫情爆發初期北京隱瞞疫情，2月份習近平又急於攬功，嫁禍於人，結果在官媒引導下，先是要西方抄作業，進而說病源不在中國，趙立堅無非把一個陰謀論說得鐵板釘釘罷了。

在這種虛妄驕橫自我壯膽的風氣影響下，調門越提越高，看誰比誰更蔑視，結果幫了倒忙。最新的例子就是台灣國民黨派前立法院院長王金平準備率團去大陸參加海峽論壇，遭央視譏諷是上門“求和”，在如今中共孤立，四面楚歌環境下，在野的國民黨還肯去參加會議，誰想央視沒有掂出份量來還出言不遜，遭國民黨抗議，國民黨主席要求對方道歉，否則不去參加會議，中共對台辦才急急出面，稱兩岸同胞是一家人，應增信釋疑雲雲。

這種時刻，中共內部多了一些幫閑的或者說是幫倒忙的，添油加醋，摩拳擦掌，與美國一拼生死，與台灣一絕死戰，去教訓印度，指港人為暴徒，把本來最和平向來無事的內蒙古人也逼到了反抗的地步。這批妄想派，聲響越來越大，他們是在替主子分憂么？還是在加速砸鍋？