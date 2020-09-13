視頻系列： 巴黎蒙古人呼籲北京及時糾正錯誤保護蒙古語言文化

來自中國內蒙古以及外蒙古共和國的數十名的蒙古族人9月13日周日彙聚在巴黎第七區中國駐法國大使館附近的廣場Andre Tardieu 廣場舉行示威，抗議北京當局八月底推出的減少蒙古語教學的新雙語教學制度，他們中絕大多數都是首次參加示威遊行，而中國使館附近的這一個小小的廣場也越來越成為藏人，蒙古人，維族人，香港人以及台灣人表達他們訴求的地方。

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組織此次活動的委員會中有多位旅居法國的蒙古共和國公民，他們對北京政府違背自己制定的憲法，剝奪蒙古人學習自己的語言文化的權利表示費解，旅居法國多年的南蒙古國的蒙古人向記者表示，中國是由各大民族共同組成的，各大民族的強盛才能夠形成一個強大的中國，蒙古語言文化同漢文化同樣歷史悠久，期待中國政府能夠時糾正自己的錯誤。

六四流亡法國的異議人士，蒙古族人王龍蒙是此次活動的積極組織者與參與者，他向記者介紹旅居海外各地的蒙古人這個周末共同組織聲援中國內蒙的活動，試圖聯合海內外勢力共同捍衛蒙古族悠久的語言文化。由於準備時間倉促，因而接到通知的人也很少，所以人數較少，而且警方事先警告不得讓維族人或藏人共同舉辦示威，因為他們沒有足夠的警力來維持治安。但是，對他們來說，重要的是向北京發出信號，讓他們知道新雙語教學政策是如何不得人心。

有在場的蒙古人苦澀地表示，當北京鎮壓西藏人時，我們不吭聲，鎮壓維族人時，我們也不吭聲，鎮壓香港人時，我們繼續沉默，所以今天才會輪到我們頭上。

也有數位非蒙古族人在現場聲援，一位身穿蒙古傳統長袍的法國人向記者表示，他聲援所有被壓迫的民族，包括藏人，維族人，蒙古人，本人也是一個捍衛西藏組織的成員，他對北京政府以大欺小，壓迫少數民族的行為十分反感，期待法國政府也能夠向北京明確地表達法國的立場。另一位在場的法國人憤怒的表示，外國人加入法國國籍時必須宣誓要捍衛法蘭西共和國的價值與核心理念，但是，這些人作為法國政府的代表卻對侵犯人權的行為視而不見。

一位來自中國大陸的柔弱的女孩子高舉着支持台灣獨立的標語，她說她很不幸出身在中國，對此，她並沒有選擇，期待能夠早日拿到法國護照，因為只要拿着中國護照，無論你在哪裡，都不會自由，也沒有安全。她支持所有希望享受自由，要求獨立的民族。

另有一位剛剛在法國獲得政治避難的來自哈薩克斯坦的維族人向記者表示，他出身在烏魯木齊，但在哈薩克斯坦工作多年，2018年前後發現在新疆的親戚，朋友都被抓入再教育營，便做了一些調查，撰寫了文章，但是，哈薩克斯坦媒體都不願意發表，政府還試圖將他逮捕，不得已他才逃至法國。今天他參加所以反對北京政府的抗議示威活動，他認為西藏人，新疆人，香港人以及其他所有在海外的民主運動人士必須共同團結，只有這樣，才能夠擁有震懾力。