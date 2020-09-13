白俄羅斯首都至少10萬人再次舉行示威抗議 400多人被捕

白俄羅斯反對總統盧卡申科的抗議示威進入第6周，周日至少10萬民眾響應反對派號召在首都明斯克示威，要求盧卡申科辭職。警方出動鎮壓並逮捕400多示威者。

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法新社記者現場報道，周日成千上萬示威者聚集在白俄羅斯首都明斯克市中心，遊行隊伍綿延數公里；而在白俄羅斯其他大城市也有示威者舉行抗議。也有報道稱，周日的示威是幾周來最大規模的反盧卡申科抗議。人權組織估計，有超過15萬示威者。

白俄當局部署大批警力在市中心一帶架設路障，一批運載車輛候命，準備運送被捕示威者。抗議民眾在市中心外聚集，遊行到市郊的總統府。白俄羅斯警方宣稱，在明斯克就逮捕了400人。在部分城市，警方用水砲驅散示威者參加。

非政府人權組織Viasna透露，在其他城市有200多人被逮捕。

上周末在明斯克和其他城市舉行的大規模示威，有600多人被捕，其中包括數十名參加婦女遊行的婦女。

明斯克的示威民眾並打出反對俄羅斯的標語。盧卡申科計畫周一前往俄羅斯會晤總統普京。普京曾表示，如果白俄羅斯的抗議演變成暴力，準備派俄羅斯警察到白俄支援執法人員。俄羅斯國防部也表示，會派傘兵到白俄羅斯進行聯合演習。