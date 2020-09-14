國民黨取消廈門赴會 央視主持人為何要砸鍋

國共海峽論壇本周在廈門登場，國民黨本已確定由前立法院院長王金平率團參加，考慮到台灣目前的政治生態，國民黨大陸赴會本非易事，豈知冒出一個央視主持人李紅，居高臨下地稱“這個人是來求和”。一句話把鍋砸了，國民黨14日宣布取消參加本屆國共海峽論壇，十二年來首次!

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中共中央一級黨媒，都是最高層的傳聲筒，李紅長期主持“海峽兩岸”節目，卻說出國民黨來大陸“求和”的帶有侮辱意味的話，難道她對錯綜複雜的兩岸關係全然無知到這種地步？是無意，還是在傳聖旨，有分析指，更像是黨棍風氣使然。至少代表了頤指氣使的黨國氣象，從胡錫進到金燦榮，這種說話口氣很大自以為“霸氣”的比比皆是，狂妄，虛妄，無禮，自以為代表黨中央，但是，想想外交部的戰狼們，再聯想到把韜光養晦拋諸腦後的最高統治者，本質上都是一個臉色。一種口氣，一樣的蠻橫。幫黨國，有時卻在幫倒忙，放冷箭，讓全世界都感到中國的威脅。

“求和”說一出口，台灣朝野震動，在野的國民黨不能接受，在朝的民進黨熱嘲冷諷。台灣行政院長蘇貞昌說，在全世界許多國家都在抨擊中國種種作為的此時此刻，國民黨還派人參加含有統戰意味的論壇，還被中國媒體說成求和，“實在非常不值得。”國民黨立委洪孟楷說，國民黨可以窮，但不能沒志氣，不該再當人家的煞車皮。

北京那方面似乎才覺得手下小將把事做大，大陸涉台部門出面緩解，指央視言論非官方立場。李紅本人趕緊辯解說“求和”本意是指“尋求和平”，她還說她的表述“純屬個人，不代表官方”，央視9月13日也發出評論，歡迎王金平率團出席海峽論壇。但台灣這邊都懂 “求和”是什麼意思，“求和說”，無非作出一副上國對下國的傲慢姿態，還要越塗越黑，有位網民諷刺：“沒文化，真可怕哎!”

輿論洶湧，國民黨主席江啟臣要求始作俑者向王金平和國民黨道歉，在彼方，道歉是很難的，可以拐着說兩岸一家親，可以給“求和”注水，變成尋求和平，但要正式道歉，不會，這都是上行下效的，北京當局自中美貿易戰，香港暴發危機，再到出現新冠病毒做了一系列誤判，道過歉么？

對於央視主持人改口，台灣前國防部長林中斌對自由亞洲表示，“求和說”又改口“尋求和平說”，“一個是對台新的轉向，全體還沒有意識到，總是有所脫節；第二就是反正給你搗蛋，你叫我改我就改，要習近平出洋相。”台灣師範大學範世平教授認為，李紅放話前後不一，突顯共產黨內部路線之爭。

“求和說”冒出的背景到底如何，有多種分析，但是沒有收到道歉，國民黨也沒話可說了，取消以政黨形式參加海峽論壇。為的是“對等、尊嚴”。