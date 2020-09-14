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兩岸關係

國民黨取消廈門赴會 央視主持人為何要砸鍋

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中國大陸官媒央視評台立法院前院長王金平率團赴大陸出席海峽論壇視頻截圖
中國大陸官媒央視評台立法院前院長王金平率團赴大陸出席海峽論壇視頻截圖 © 網絡圖片
作者： 安德烈
7 分鐘

國共海峽論壇本周在廈門登場，國民黨本已確定由前立法院院長王金平率團參加，考慮到台灣目前的政治生態，國民黨大陸赴會本非易事，豈知冒出一個央視主持人李紅，居高臨下地稱“這個人是來求和”。一句話把鍋砸了，國民黨14日宣布取消參加本屆國共海峽論壇，十二年來首次!

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中共中央一級黨媒，都是最高層的傳聲筒，李紅長期主持“海峽兩岸”節目，卻說出國民黨來大陸“求和”的帶有侮辱意味的話，難道她對錯綜複雜的兩岸關係全然無知到這種地步？是無意，還是在傳聖旨，有分析指，更像是黨棍風氣使然。至少代表了頤指氣使的黨國氣象，從胡錫進到金燦榮，這種說話口氣很大自以為“霸氣”的比比皆是，狂妄，虛妄，無禮，自以為代表黨中央，但是，想想外交部的戰狼們，再聯想到把韜光養晦拋諸腦後的最高統治者，本質上都是一個臉色。一種口氣，一樣的蠻橫。幫黨國，有時卻在幫倒忙，放冷箭，讓全世界都感到中國的威脅。

“求和”說一出口，台灣朝野震動，在野的國民黨不能接受，在朝的民進黨熱嘲冷諷。台灣行政院長蘇貞昌說，在全世界許多國家都在抨擊中國種種作為的此時此刻，國民黨還派人參加含有統戰意味的論壇，還被中國媒體說成求和，“實在非常不值得。”國民黨立委洪孟楷說，國民黨可以窮，但不能沒志氣，不該再當人家的煞車皮。

北京那方面似乎才覺得手下小將把事做大，大陸涉台部門出面緩解，指央視言論非官方立場。李紅本人趕緊辯解說“求和”本意是指“尋求和平”，她還說她的表述“純屬個人，不代表官方”，央視9月13日也發出評論，歡迎王金平率團出席海峽論壇。但台灣這邊都懂 “求和”是什麼意思，“求和說”，無非作出一副上國對下國的傲慢姿態，還要越塗越黑，有位網民諷刺：“沒文化，真可怕哎!”

輿論洶湧，國民黨主席江啟臣要求始作俑者向王金平和國民黨道歉，在彼方，道歉是很難的，可以拐着說兩岸一家親，可以給“求和”注水，變成尋求和平，但要正式道歉，不會，這都是上行下效的，北京當局自中美貿易戰，香港暴發危機，再到出現新冠病毒做了一系列誤判，道過歉么？

對於央視主持人改口，台灣前國防部長林中斌對自由亞洲表示，“求和說”又改口“尋求和平說”，“一個是對台新的轉向，全體還沒有意識到，總是有所脫節；第二就是反正給你搗蛋，你叫我改我就改，要習近平出洋相。”台灣師範大學範世平教授認為，李紅放話前後不一，突顯共產黨內部路線之爭。

“求和說”冒出的背景到底如何，有多種分析，但是沒有收到道歉，國民黨也沒話可說了，取消以政黨形式參加海峽論壇。為的是“對等、尊嚴”。

 

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