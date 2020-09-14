方方“武漢封城日記”法文版問世

中國作家方方在武漢封城期間寫下的«日記»法文版由Stock出版社出版。法文版介紹中寫道：“在一個被恐懼蒙住了眼睛的時代，在日記經常被刪，在極左派的猛烈攻擊下，方方的聲音仍然震耳欲聾。她的熱情和誠摯喚醒我們在面對災難和政治緘默時的首要義務：精神自由和人道主義。”

廣告 繼續瀏覽後續

在方方“武漢封城日記”法文版問世之際，法廣中文部對方方作了書面專訪。

法廣：您的武漢封城日記給千百萬的讀者們打開了一道窗口，當時不僅成為全國乃至其他國家的民眾了解武漢生活和民眾關注熱點的重要信息來源，也讓大家通過閱讀將封城和疫情期間難以承受之痛之傷的以排解。雖然後來全球各地都封城隔離後，也有人寫各種形式的日記，從很多層面上看，你的封城日記還是具有畫時代的重要意義。至少讓後人了解到封城近兩個月期間武漢和中國發生了什麼。 當時是怎樣一種寫作體驗？

方方：謝謝。我也沒有想到會這樣。武漢封城時，我被封在了城中。封城的第三天，上海的文學雜誌《收穫》主編向我約稿寫《封城記》，所以我覺得自己可以先記錄一點素材，由此在自己的微博平台開始記錄。記錄了十天後，我的微博被封，我又通過另一作家二湘在她的微信公眾號上繼續記錄發表。當時我並不知道有很多人在讀。直到一個作家朋友給我發短信，告訴我說大家在連夜閱讀我的記錄，並說連他家小區的保安都在讀。我才吃了一驚，覺得有點不可思議。因為我只是記錄素材而已，寫得也很隨意。我完全不知道很多主流媒體報導跟我寫的不同。隨後，發現很多朋友與我聯繫，一些多年沒有來往的朋友也與我聯繫上了。大家都在談我的日記，又有很多媒體找我採訪，以及出版社跟我聯繫出版。採訪我接受了一些，但當時出書我是拒絕了的。這時我感到了文字的力量，也感到了傳播的力量。更感到城外的人希望知道真相，而城內的人需要看到希望以及得到安撫。我在記錄了十多天後，有一個讀者把我每一天的記錄彙集一起，在網上做了一個冊子，取名為《方方日記》。儘管我的初衷並非寫日記，但後來畢竟也是一日一記，我就接受了這個“日記”這個提法。

法廣：封城日記和後記已經在多個國家翻譯出版。對您而言，日記在所有的作品中佔據着什麼樣的位置？您因為日記獲得了上千萬、上億的讀者，但也帶來了詆毀和非常大的輿論壓力，在這樣的背景下，《方方日記》在您的整個寫作生涯中又佔據着怎樣的位置？

方方：多年來，我的創作主要是小說。也寫過一些歷史隨筆。那些都是在歷史事件完結後，參考資料寫出來的。而這一次，初心只是記錄素材，沒有把它當作品寫。整個記錄過程與現實事件的發展同步進行。今天寫完，並不知明天會發生什麼事，同時也不知疫情會發展到哪一步，封城將會到何時。這種體驗的確也比較獨特。與我以往的寫作感受完全不同。尤其當海外出版的信息傳來後，這本書被構陷為向西方反華勢力“遞刀子”的書，我被構陷成“賣國賊”，由此釀成一起重大的事件，而我卻驀然間變成一起重大事件中的當事人，更讓我覺得不可思議。這個事件過程和這部日記寫作和發表前後種種詭異現象，使得它在我的創作生涯中成為獨樹一幟的一部書。

法廣：疫情在全世界爆發後，一時也有各種各樣有關疫情給人類帶來何種影響的討論和辯論，作為作家，您認為這場疫情會給人類和全球帶來哪些可能的影響和變化？

方方：我不覺得這場疫情會給人類或給全球帶來立即可見的變化，人類一向惰性十足並且健忘，不可能一場疫情就會馬上改變什麼。人類文明的進程也從來都是刻板而緩慢的。但是隨着時間的遞進，這場疫情的影響或許可以讓人類悄然間發生一些變化。比如對突如其來的病毒的防範，對感染路徑的快速切斷以及以更有力的醫學技術阻止傳染病毒的流行等等。死了這麼多人，被感染者也這麼多，人類總會有一些教訓的，有教訓就會有改變，只是需要時間。目前我們還看不到這些變化。

法廣：您最喜歡的作家有哪些？為什麼？

方方：我的大學專業是學文學。所以我會喜歡很多作家。法國的雨果、佐拉、福樓拜等都是我喜歡的作家。俄國的陀斯妥耶夫斯基、托爾斯泰、蕭洛霍夫的作品我也喜歡，英國作家莎士比亞、狄更斯、美國作家海明威、德國的歌德和席勒，中國古代的曹雪芹、現代的魯迅等，信手拈來，每個國家都可列舉一堆。諸多作家的作品都是我年輕時的營養。當年我閱讀時，沒有什麼可選擇的條件，文革中，所有的圖書館和書店幾乎都沒有書，能夠找到手閱讀的書都是寶貝。所以，我喜歡的作家會非常多。

法廣：如果方便透露的話，現在有新的創作計畫嗎？

方方：原來有一部中篇和兩部長篇小說的計畫，因為《武漢日記》的緣故，中國所有的出版社都不敢出版我的書，他們擔心自己“政治不正確”。再加上我被網絡暴力攻擊長達幾個月，到目前仍未完全停息。而中國官方是否會對我處罰，目前沒有音訊，這也讓我處在一種不確定狀態中。所以我索性停止了寫作，近期一直以休息為主，讀書，以及做一些資料工作。

感謝方方接受法廣專訪。

方方日記法文版 « Wuhan, ville close journal », 法國Stock 出版社出版發行。