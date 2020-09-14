歐中峰會：歐盟關切香港人權開放市場等議題 提出讓獨立觀察員進入新疆

歐盟領導人在周一與中國國家主席習近平舉行的視頻峰會上，提出中國經貿競爭環境不公平，並嚴重關切香港，新疆及人權議題，認為中國沒有遵守國際承諾。歐盟要求中國讓獨立觀察員進入新疆。有分析指，原本高調展示合作的舞台卻更凸顯分岐。

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法新社報道，歐洲理事會主席米歇爾在會後記者會上表示，“我們再次向中方重申了對中國對待新疆和西藏的少數民族的關切，以及對中國人權人士和記者命運的擔憂。”中國被指策畫對維吾爾族少數民族進行大規模迫害。

米歇爾說：“我們已要求中國允許獨立觀察員進入新疆。”他表示，“人權問題必須引起密切的關注。今天主要的議題之一就是提議到這一地區進行調查。”

歐盟認為，中國在新疆採取的措施與所謂反恐目標“不相符合”，歐盟曾多次呼籲派遣觀察員，但沒有任何效果。7月底，法國外交部長勒·德里安提議，在聯合國人權事務高級專員的領導下，由聯合國負責人權事務高專，智利前總統巴切萊特將前往新疆進行調查。

一直嚴厲譴責中國在新疆鎮壓維吾爾少數民族的美國，已經對涉及新疆的政治領導人和公司採取了有針對性的制裁措施。

在周一的視頻會議上，出席會議的歐洲理事會主席米歇爾，歐盟委員會主席馮·德·萊恩和德國總理默克爾重申了對香港局勢的關注。

路透社報道，在新型冠狀病毒疫情及《港區國安法》等議題上，歐方在會上立場強硬，歐洲領導人要求習近平“考慮”香港問題、尊重少數族裔及開放市場。 報道引述米歇爾說，《港區國安法》 繼續引發重大關注，他並指在香港，“民主聲音要被聽見、權利要受到保護、自治要受到保障，這些都是歐盟及成員國一致同意的回應”。

德國總理默克爾在會後表示，歐盟領導人告訴中國國家主席習近平，雙方應加速完成中歐投資協議的協商，而且歐洲必須要能和中國公平競爭。

據路透社報導，默克爾在會後記者會上表示，“我們（對中國）施加壓力，以在投資協議方面取得進展。”默克爾說，整體來說，與中國的合作必須以“特定原則”即對等和公平競爭為原則。“我們擁有不同的社會體制，但在我們致力於多邊主義的同時，應該要以規則為基礎。 默克爾指出：“過去15年來，中國經濟上變得更加強大，這也意味着今天要求對等和公平競爭非常正當”。

米歇爾也對習近平說，“歐盟不會再被佔便宜”，他要求有更公平的貿易關係。米歇爾在記者會上表示，我們希望更公平，我們想要更平衡的關係，這也代表須對等、公平競爭。

而歐盟委員會主席馮·德·萊恩在記者會一開場就說，“今天這場視頻峰會是激烈的四方對話，目標仍是今年底前達成投資協定，但前方還有許多待進展之處，例如中國市場准入等方面仍面臨太多障礙，以及鋼鐵產能過剩，需要改變這種不平衡現象”。 馮德萊恩表示，中國必須說服我們值得達成這個投資協定，並說今年6月與中國舉行峰會，當時歐盟即表示看不到實質性進展的投資協定，要求中國現在需要證明有決心改變。

《中央社》的消息指，歐盟領導人強勢指出中國經貿競爭環境不公平、嚴重關切香港新疆及人權議題，認為中國沒有遵守國際承諾。原是高調展示合作的舞台卻更凸顯分岐。