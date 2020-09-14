白宮本周審核甲骨文將TikTok變成總部設美公司提議

美國白宮將在本周審議甲骨文提出的將TikTok變為yijian總部設在美國公司的提議。美國財長姆努欽周一表示，美國政府已收到甲骨文（Oracle）提出競標TikTok美國業務的提案。TikTok母公司北京字節跳動公司回絕了軟體巨擘微軟（Microsoft）提出的收購提案。

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中國短片分享平台TikTok的出售計畫不斷出現變化。美國財長姆努欽表示，美國政府上周末收到商業軟件開發商甲骨文提議，將TikTok變成一間總部設在美國的公司。白宮本周會審核有關提案。

姆努欽表示，TikTok母公司字節跳動選擇了甲骨文為技術合作夥伴，美國政府的技術團隊會與字節跳動及甲骨文合夥的技術團隊一起審查，看他們能否作出保證美國手機數據安全的表述。

消息援引知情人士指，字節跳動尋求與甲骨文合作是希望可以安撫中國政府，同時避開美國的禁令。中方對TikTok引入甲骨文為美國的商業夥伴，批評美方做法是“經濟霸凌行為”。而中國媒體財新網報道，字節跳動已放棄出售TikTok美國業務給任何一個潛在買家。

根據美國總統特朗普的行政命令，交易有效期到9月20日。如果交易成功，將會建立TikTok Global，總部設在美國，預期可以創造2萬個職位。