美國駐華大使為何突然離任

美國駐中國大使布蘭斯塔德突然宣布將於十月離任，當中國外交部發言人在新聞例會被問及時，回答未獲通知。在中美關係如此緊繃的情狀下，大使此舉引起許多猜疑。有指美方這是在實質降低雙邊關係，另有人認為這是美方全面脫鉤的重大信號，還有分析認為，布蘭斯塔德其實留下來已難以發揮任何作用，他最初赴中國任職時的期待也已全部落空。

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美國國務卿蓬佩奧在推特上發文證實布蘭斯塔德將離職，他讚揚其為平衡中美關係做出了貢獻，促使這一關係導向對等互惠和公平，但蓬佩奧並未透露誰將是下一任美國駐華大使，留下許多疑問。

中央社引述英國牛津大學國際關係學博士王浩分析，按照美國大選日程，無論誰當選，新總統如果任命新的駐華大使並得到參議院批准，最快也要明年春天，這也意味着，在半年多時間美國沒有駐中國大使，造成美中外交的實質降級。考慮到目前美中十分緊張的關係，美國“臨時代辦“能代辦多久還是一個未知數。

布蘭斯塔德曾被中國官媒稱之為“中國人民的老朋友”，有着豐富的和中國人打交道的經驗。1983年時他推動愛荷華州與中國河北省結成姐妹省；1985年接待了時任河北省正定縣縣委書記的習近平，其時，習帶領着河北一個玉米考察團訪問愛荷華；2012年，數月後將接任胡錦濤上任，時任國家副主席的習近平重訪愛荷華州，布蘭斯塔德設宴款待，據報兩人因對農業都有興趣，故此結下友誼。

布蘭斯塔德2017年7月抵達北京上任的時候，紐約時報報道稱，他曾對利用與最高領導人習近平的個人關係建立緊密連結報以高度期望。沒想到，幾個月之後，中美貿易戰爆發，於今三年多時日，一天天過去，美中關係變得從來沒有像今天這樣敗壞。習近平早已不是他當年所認識的習近平。

特朗普擔任美國總統後，派遣這位當年就與習近平熟悉的州長、並且被中國官媒視為“中國人民的老朋友”的布蘭斯塔德來中國擔任大使，自然希望強化與中國的關係，但是，事與願違，就在這位大使任職短短幾年時間裡，中美關係發生了四十年以來最糟糕的變化。

貿易戰，香港危機，新冠疫情，繼而引發中美全方位對抗。六月份，美國關閉中國駐休斯敦總領事館，不日，中國關閉美國駐成都總領事館報復。對抗越來越嚴重。

如果利用其與習近平的私人關係強化美中關係是布蘭斯塔德上任之初的良好願望，今天，中美局勢呈螺旋式下降，他已無能為力了。他在離職信上提到自己成功減少了從中國流入美國的毒品芬太尼，他還提到，曾經到訪中國26個省區，如果不是遭遇疫情，他會遍訪中國。他說在中國遇到非常多了不起的人，他和夫人難忘中國人的熱情好客。

但是這位喜歡跟中國人打交道的大使，知道自己今後與中國人交往已非易事，他和駐華使領館所有工作人員，出外行動將得到越來越多的限制，甚至那些不屬於美國政府而在華的美國公民，要與中國公民會面都得事先通知，這種情形大約是毛澤東與尼克松會面以前中國普遍的對待外國人的情形。

布大使大約更沒有想到的是，他投書『人民日報』，解釋美中政策近來的變化，希冀與中國人民強化溝通的那篇題為『基於對等重置關係』的文章也遭到黨媒拒絕，並指”有明顯事實錯誤和充滿偏見“，中國外交部發言人趙立堅更是冠之以”充斥着對中方的惡毒攻擊抹黑“。但是，中國駐美的崔大使則可以自由地在美國發表，今年已經發布五篇為中國政府辯護的文章，接受過幾次美國電視台的專訪，“中國官媒記者可以長久以來不受限地在美國報道，中國外交官可以不受限地進入美國社會，但美國記者在報道、甚至進入中國時都面臨限制，美國的外交官和中國人民進行最基本的互動也需要批准。”布大使終於忍無可忍，這從他隨後在微博發表旋即被中方屏蔽的名為『中國虛偽的宣傳系統』的英文聲明可見一斑。

布大使突然離職的真實原因尚不清楚，至少清楚的一點是，他不離任，他不僅越來越遠離當初上任時的期望，甚至受到北京當局從未有的掣肘和限制，在這樣的情狀下繼續做”中國人民的老朋友“還有多大意義？

他在前面提到的那篇聲明中說：“如果中國想成為“一個成熟的大國”，習近平總書記的政府就會尊重西方外交官直接與中國人民對話的權利”，這些話，出自一個到中國上任後一直很低調的大使之口，是非常嚴厲的。

別了，布蘭斯塔德。