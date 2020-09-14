Bondaz 駁胡錫進：歐洲除了與中國合作別無選擇嗎？

中歐峰會前夕，中國環球時報主編胡錫進發表標題為“為什麼說歐盟不會在中美間選邊站？”的文章，他在文章的最後寫道；“歐洲除了維持並且加強同中國的務實合作，其實也沒有別的選擇”，此話引發法國戰略研究基金會中國問題專家 安多瓦納·彭達茲（Antoine Bondaz）先生的強烈反彈。

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Bondaz先生向法廣表示：“中國針對歐盟的傳統的政策十分明確，歐洲被中國認為是西方的軟肋，中國政府的目的就是要避免歐洲內部在面對中國的問題上形成統一的立場，而且也要避免歐洲與美國形成統一立場，這一點，我們從胡錫進的這篇文章上就可以看出。他說歐洲與美國緊密合作對抗中國對歐洲自身不利。這其實對歐洲提出了一個真正的問題，這一問題在歐洲也已近爭論已久，那就是歐洲應該如何給自己定位，如果歐盟要捍衛自己的主權，那麼，很明顯歐盟就既不應該追隨美國，也不應該跟隨中國。不應該選擇站在誰的一邊，但這並不意味着歐盟必須在中美衝突中保持中立，重要的是歐盟應該本着自己的利益與原則出發捍衛自己的立場，例如，在氣候變化領域，歐盟或許更應該加強與中國的合作，這是巴黎氣候協定的後續，但是，在諸多的別的領域，例如在經濟領域，在知識產權領域，還有在捍衛民主與人權價值方面，很明顯歐洲與美國更加接近。