在美國和印度遭遇挫折後 騰訊轉戰東南亞

中國互聯網巨頭騰訊周二表示，公司業務在印度和美國遭受挫折後，將在新加坡開設地區總部以加速在東南亞的發展。多家中國公司已經在新加坡建立了自己的業務，並希望能在該地區大約6.5億越來越熱衷網絡服務和數碼技術的居民人口的市場中大放異彩。

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騰訊在一份聲明中表示，集團“正在加強在新加坡的業務，以支持其在東南亞及其他地區不斷增長的業務。”

騰訊已經在馬來西亞，泰國和印度尼西亞設有辦事處，並在新加坡啟動了招聘工作人員的活動。

據彭博社採訪的消息人士說，自近期中國與其他大國之間發生的地緣政治緊張以來，騰訊加快了在新加坡設立地區總部的計畫。

法新社指出，與北京展開商業和政治博弈的美國總統特朗普，威脅要禁止字節跳動的抖音和騰訊的微信在美國的使用。

在印度，為了應對在和中國邊境不斷升級的武裝衝突，新德里禁止了一百種中國智能手機的應用程序，其中包括非常受歡迎的騰訊遊戲---絕地求生（PUBG Mobile）。

據彭博社報道，目前已經有幾家數碼巨頭押寶在新加坡，其中包括計畫在新加坡投資數十億美元的字節跳動，而電子商務巨頭阿里巴巴也正在商討投資約30億美元給優步的對手VTC新加坡平台。

和東南亞地區的其他國家相比新加坡是穩定的避風港，許多跨國公司都已經在此建立了地區總部。專家指出，長期以來與香港競爭的新加坡；也可能從中國加強對金融市場的控制中獲益，這一控制令投資者感到恐懼。

新加坡人口華裔佔大多數，領導人謹慎地與中美兩國建立良好關係。