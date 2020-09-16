半導體日企都不再向華為供貨了

美國商務部對華為的半導體出口限制在9月15日生效。索尼、鎧俠（KIOXIA，原東芝存儲器）等日本半導體廠商相繼停止對華為供貨。日本企業被認為面向華為供應約1.1萬億日元月1百億美元零部件，隨着停止對大客戶供貨，日企的經營也難免受到影響。 由於美國此次的限制，採用美國技術的企業被全面禁止對華為出口半導體。即使不直接向華為供貨，而向其他企業供貨，如果最終用戶是華為，也有可能違反美國的出口管理規則。日本的各廠商不得不逐一排查零部件的供應渠道。

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據日本經濟新聞今天報道說，日企相繼停止向華為供貨半導體。索尼向華為供應用於智能手機攝像頭等的圖像傳感器，但15日之前停止了供貨。索尼與華為的交易額每年達到數千億日元，正在討論向美國商務部申請出口許可。經營通信設備半導體的三菱電機暫時停止向華為供應部分產品。雙方在通信用光器件（光學半導體）和高頻器件等領域每年的交易額達到數十億日元。三菱電機判斷部分產品有可能成為受限的對象。

由於美國此次的限制，採用美國技術的企業被全面禁止對華為出口半導體。即使不直接向華為供貨，而向其他企業供貨，如果最終用戶是華為，也有可能違反美國的出口管理規則。日本的各廠商不得不逐一排查零部件的供應渠道。排查供應渠道需要較長時間，即使並未明確成為限制對象，也出現暫停供貨的趨勢。東芝自9月15日起暫停向華為供應機械硬盤（HDD）和半導體。該公司表示，“希望觀察自身產品是否成為限制對象”。

在面向華為的零部件供應廣泛中斷的背景下，日本企業的擔憂也在擴大。三菱電機的高管表示，“有可能受到生產活動減速等間接影響”。日本企業為了把影響控制在最小限度，將尋找代替的買家。

日本瑞薩電子面向華為的5G基站供應增強信號的半導體等。計畫向瑞典愛立信和芬蘭諾基亞等其他基站企業增加銷售。

據日本經濟新聞說，由於此次的限制，如使用美國的製造設備和軟件等技術，即使是其他國家生產的半導體，也不能向華為供貨。