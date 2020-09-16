指疫苗未完成試驗中國國際搶種 專家警告安全隱患

中國將尚在試驗中的新冠疫苗對上萬人進行了接種，此舉在國際上引發關注。由於疫苗尚未完成標準的試驗程序，有專家對其安全性表示擔憂。阿聯酋本周授權緊急使用國藥集團的一種疫苗，在國際上首個緊急批准使用中國疫苗，距離阿聯酋開始人體試驗僅六周。阿聯酋官員報告稱，在這些試驗中，有出現預料之中的輕微副作用，但沒有嚴重副作用。

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據路透社今天自上海報道稱，中國7月啟動疫苗緊急使用計畫，對一些人群接種了由國藥集團下屬單位，以及在美國上市的科興控股生物技術有限公司研發的三種試驗中的疫苗。此前，由康希諾生物股份6185.HK研發的另一種疫苗於6月份已被批准在中國軍隊使用。此舉旨在保護骨幹人員並降低疫情復燃的風險。在全球各國政府爭搶疫苗供應的情況下，中國的疫苗已經引起關注，這可能有助於改變外界此前對中國在這場疫情中所扮演角色的印象。

北京還沒有公布國內目標人群的疫苗接種官方數據，這些群體包括醫務、交通以及食品市場工作人員。

據該報道，但國藥集團和科興生物證實，至少有數以萬計的民眾已經接種疫苗。此外，國藥集團稱已經發出了數以十萬計的劑量，該公司研發的疫苗中，有一種需要接種兩次或三次。中國以公開且由上至下的方式來為試驗疫苗背書及建立社會支持。提前接種疫苗者包括科興生物及國藥集團的高管，以及軍方研究主管。

中國疾病預防控制中心生物安全首席專家武桂珍本周表示，她已經在4月注射疫苗。她宣布至少有些疫苗最早可在11月提供給公眾使用。武桂珍在接受電視台訪問時表示，目前為止接種疫苗的民眾沒有人感染新冠病毒，至今(疫苗接種)進展順利，沒有出現副作用。武桂珍的說法與上周國藥集團的評論大致相符，數以萬計接種疫苗的人前往高風險國家及地區後無一人感染，同時也沒有明顯不良反應的案例。

路透社說，中國的做法與許多西方國家不同，這些國家的專家警告，不要授權緊急使用尚未完成試驗的疫苗，因為缺乏對較長期效果和潛在副作用的了解。約翰.霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的疫苗研究員Anna Durbin表示，中國緊急使用疫苗的計畫“非常有問題”，在沒有臨床試驗標準對照組的情況下，不可能判斷疫苗效果。

該報道稱，熟悉談判情況的消息人士對路透表示，幾個國家已與康希諾生物接洽，並稱軍方的批准有助於吸引國外買家的興趣。這位人士拒絕透露參與談判的國家名稱。康希諾生物亦未回復置評請求。康希諾生物已計畫在巴基斯坦和俄羅斯試驗該公司與中國軍事研究單位合作研製的疫苗。

該報道引述中國生物技術股份有限公司副總裁張雲濤表示，他的公司已接到一些海外國家要購買大約5億劑試驗疫苗的意向。菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)周一表示，菲律賓將優先購買中國和俄羅斯的新冠疫苗，並稱菲律賓政府已經與中、俄兩國展開了磋商。他還特別提到中國與其他國家的不同之處，稱中國沒有要求訂金或是預付款。據杜特爾特說：“中國吸引人的地方是，你不需要向他們乞求或者哀求。西方國家的問題是，他們只在乎錢。”