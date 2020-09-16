美國傳加大軍售台灣 導彈地雷無人機 北京或生怒

美國尋求打破傳統軍售限製做法，向台灣一次性出售七種武器。四名消息人士稱，隨着特朗普政府不斷加大力度向中國施壓，美國當局打算向台灣出售多達七種主要武器系統，包括地雷、巡航導彈和無人機。分析指這將引發北京怒火。

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據路透社今天報道，美國政府擬大幅加碼對台軍售 觸動中國敏感神經。路透社指獨家消息透露，美國尋求向台灣一次性出售七種武器，此將是打破多年來慣例的罕見做法。以往美國對台軍售總是分散進行，並且謹慎規畫，以盡量降低與中國政府之間的緊張關係。

但特朗普政府在2020年對中國的態度變得更為強硬，此次軍售正趕上中美關係處於幾十年來的最低谷之際。與此同時，蔡英文今年1月成功連任，把加強台灣防衛力量作為優先任務後，台灣的軍購企圖也更加強烈。中國外交部之前表示，美國向台灣出售武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，中方對此堅決反對。另外，中方在7月時宣布，對美國向台灣軍售案的主要承包商洛克希德馬丁公司實施制裁。

隨着中國軍方在台海採取越來越激進的行動，美國一直希望藉由國防部的“堡壘台灣”計畫，對中國形成一種軍事制衡。

路透社說，駐美國台北經濟文化代表處未回應置評要求。

三位了解國會山交易情況的消息人士表示，洛克希德馬丁(Lockheed Martin)LMT.N、波音BA.N和General Atomics的軍售案正在走出口流程，預計將在幾周之內通報給國會。一位業內消息人士表示，國務卿蓬佩奧本周將就這些方案向特朗普做彙報。其中部分交易台灣早在一年多以前就已提出，但直到現在才走審批程序。美國國務院發言人對此不予置評。

美國一位高級官員提到中國在台灣海峽所展現的堅定和自信時說：“現在沒有平衡，有的是失衡，我認為這很危險。”這位官員還表示，台灣增加防務支出是邁出的重要一步，但必須繼續努力。