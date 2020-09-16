華為遭掐 中紀委也勵志芯片 稱中國涅磐開端了

美國對華為的禁令15日正式生效，直接導致“芯片斷供”，隸屬於中共中央紀委國家監委（中紀委）轄下的直屬媒體《中國紀檢監察報》16日刊文稱，此舉將倒逼華為攻堅，也是中國全民的“警醒劑”，認為隨中芯國際、華為等企業努力，這場“戰爭”，或許就是中國芯片產業涅槃的開端。

廣告 繼續瀏覽後續

據東森新聞今天報道稱，華為遭斷供，中紀委喊話：中國芯片產業涅槃開端。消息說，華為因芯片斷供，短期內智慧型手機等業務將大受打擊。美國禁令生效後，意味着台積電、高通、三星、SK海力士、美光等主要元件廠商，將不會再供應芯片給華為，華為將難以買到利用美國技術生產的芯片等相關零組件。

該報道引據市調機構加特納數據顯示，2019年華為在全球半導體採購支出達到208億美元，高居全球第三，理由是中國雖在芯片的設計、製造、封裝、測試四大環節中，於封裝、測試上全球排名靠前，並有部分設計能量，但於最關鍵的“製造”上，仍難以取代世界領先的奈米級技術，包括ASML的光刻機，Synopsys、Cadence、Mentor三家美國公司幾乎壟斷的芯片設計市場，台積電等企業的精密製造實力等。

據該文稱，新中國很早就意識到半導體產業的巨大潛力，1978年開發5微米製程半自動光刻機，但由於基礎科研能力不足，製程從微米深入納米後，中國與世界的差距拉大。該文強調，芯片這一劫數，渡得過去是“機”，過不了則“危”。為此，華為已啟動規避美國技術，加強國產化的南泥灣項目，中芯國際也正在測試非美國設備的生產能力，計畫今年底試產40納米芯片。

東森新聞報道稱，該文提及，中共總書記習近平日前主持科學家座談會，重點提到許多科技創新領域被“卡了脖子”；8月4日，大陸國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，強調半導體產業和軟件產業是訊息產業的核心，政府將給予更高的優先權，以實現獨立自主。據文章總結，“我們不要懷疑華為戰勝困難的決心，而且也不要低估了中國科學家的能力和韌勁。”對於華為來說，這毫無疑問是痛苦而艱難的時刻，但這或許也將成為華為，乃至整個中國芯片產業涅槃的開端。