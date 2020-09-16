韓媒曝料華為包機赴台灣搶時間囤購台產半導體最新型配件

美國規定，自15日起，所有使用美國裝備、技術、軟件製造的半導體，未經美國允許不得向華為出售。據悉，華為目前的零部件庫存最長可以支撐6個月。台灣媒體曝料華為趕在15日前派包機前往台灣，囤購台灣半導體關鍵零配件。據有輿論認為，從短期來看，停止與華為的交易可能會帶來打擊，但從長期來看，對韓國企業有利。

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據朝鮮日報引述台媒消息，中國華為包機囤積台灣半導體。13日，一架來自中國大陸的貨機飛抵台灣桃園國際機場。飛機剛駛入貨物站，數十名身穿黃色馬甲的裝貨人員便開始往飛機上裝載貨物。據當地媒體報道稱，這架飛機是華為派來的特別貨機。飛機上的貨物是台灣半導體企業TSMC生產的數百萬個最新型智能手機用AP。

該報道引述《自由時報》稱：“華為派出一架專用貨機費用為700萬新台幣。”

該報道指出，距離尖端零部件斷供僅剩兩天的時間，華為正在熱火朝天地採購零部件。美國規定，自15日起，所有使用美國裝備、技術、軟件製造的半導體，未經美國允許不得向華為出售。據悉，華為目前的零部件庫存最長可以支撐6個月。

美國對華為的制裁不僅影響華為，還波及全球的半導體行業。華為的供應商、全世界的電子企業短期內銷售額都將遭受打擊。據新浪財經稱：“這是在全球電子零部件供應鏈掀起巨浪的事件。”曾經向華為供貨的企業個個都殫精竭慮。目前，全世界的半導體企業都已向美國商務部申請與華為的交易許可。但據業界稱：“美國批准交易的可能性微乎及微。”

該報道說，半導體企業紛紛開始接洽新客戶，以填補與華為停止交易而產生的銷售額漏洞。據悉，日本顯示器企業JDI正在探討改變供應線，向中國智能手機企業小米等企業供貨的方案。

但也有輿論認為，從短期來看，停止與華為的交易可能會帶來打擊，但從長期來看，對韓國企業有利。

該報道稱，如果中國的中低價品牌和蘋果、三星電子等填補了華為的空位，智能手機的整體半導體需求有望得到維持。KB證券調查中心理事稱：“即使華為失去了市場，全球智能手機市場每年14億部的需求量並不會消失”，“即使其他企業崛起，也必須購買三星電子和SK海力士的半導體存儲器。”