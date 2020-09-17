中國成功遏制新冠疫情 但試圖讓病毒受害者家屬閉嘴

拒絕受理司法訴訟，施壓，恐嚇律師：如果中國當局成功地將新冠疫情遏制在國內，現在它正試圖讓那些要求法院追究疫情傳播責任的病毒受害者家屬閉嘴。

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法新社從武漢發回的報道 講述了；多位武漢居民要求追究疫情傳播責任的經歷；退休的鐘女士在今年二月經歷了老來喪子的悲慘噩夢；她的兒子在武漢首批大規模感染新冠病毒中，不治身亡。此後，這位67歲的退休者一直想起訴武漢地方當局，她指控地方當局在病毒最初出現傳播跡象時反應遲鈍。

但是追責過程充滿陷阱：鍾女士和多位病毒受害者家屬的投訴都被拒絕受理，並看到為了避免提起訴訟，其他數十人遭到恐嚇。

至於想為這些家庭提供幫助的律師，則遭到會有報復的威脅。

那麼這些家庭到底對當局有何不滿呢？主要是當局在病毒發現初期掩蓋了居民不知道的這一疾病的出現。

法新社指出；新冠病毒的大流行在武漢已經導致近3900人死亡，全球的死亡人數高達九十多萬人。

鍾女士表示：當局“說這種流行病是自然災害。但是嚴重後果是人為造成的，必須確立責任。”另一位負責協調聯絡上訴家庭的張先生宣稱，至少有五宗投訴已提交武漢中院，他的父親死於新冠病毒。

每位原告要求賠償人民幣200萬元（25萬歐元）並且公開道歉。

在美國的中國維權活動人士楊占清指責武漢法院以程序理由駁回了追責申訴，他負責協調大約20位秘密為上訴家庭提供法律諮詢的律師。

武漢法院則拒絕就此回答法新社的提問。

張先生認為自己的父親是在住院期間染上新冠的，他指責當局目前正在採取一切方法損害他的名譽，散布謠言說他想欺騙病毒受害者家屬；並滲透進網上在線討論小組裡。張先生說：“他們知道，如果我成功採取法律行動，那麼其他很多人也會提起訴訟。”

武漢市政府也沒有回應法新社的置評請求。

在第一次申訴被駁回後，張先生計畫向省法院提起訴訟。儘管存在風險，他說他已經準備好一直上訴到北京最高人民法院。