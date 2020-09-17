美國制裁後 中國頒新疆就業白皮書 稱尊重人權也反對強迫勞動

美國政府14日以侵害人權、強迫勞動生產的產品為由，對部分來自新疆的製品發布暫扣令，中國官方今天（9月17號）發布《新疆的勞動就業保障》白皮書，似以此回應美方及海外對新疆維吾爾穆斯林等少數族裔被迫勞動的質疑和譴責。

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據中國官媒報導，中國國務院新聞辦公室今天發表的白皮書內容共分6個部分，介紹新疆勞動就業的概況，指當地大力實施“積極的就業政策“，強調充分尊重勞動者的就業意願、保障勞動者基本權利，並“積極實踐國際勞工和人權標準”。相關培訓包括漢語教學和職業培訓，白皮書稱這些措施可以讓農村人口創業或到工長就業；相關的政策還讓新疆地區的生活水平持續提高，為長期發展奠定了穩固的社會和安全保障。

根據被中國官媒稱之為“新疆勞動就業真實情況”的“白皮書“，2014到2019年，全疆年均培訓城鄉各種勞動者128萬人次。在“持續加大就業培訓力度”等各項支持就業政策實施後，同一時期，新疆的勞動就業總人數和城鎮居民人均可支配收入均獲大幅上升。

官媒相關報道稱，尊重和保護人權是中國的憲法原則，新疆也堅決防範打擊強迫勞動行為。

白皮書還稱，新疆始終把尊重勞動者意願作為制定就業政策、推動就業培訓等的重要依據；切實保障勞動者平等就業權利；“切實保障勞動者宗教信仰自由和使用本民族語言文字等權利”，勞動者可以自主選擇使用何種語言文字進行交流；全面推行勞動合約制度，明確用人單位和勞動者權利義務……

實際上，近年有關新疆“職業培訓再教育中心”中強制受訓、勞動等報道曝光後受到各國重視和一致譴責。法新社報道稱，地域廣闊的新疆半自治區曾一度遭受系列血腥的恐怖襲擊，犯案者均被指是維吾爾族。近年來北京以反恐維穩為由對該地區採取強勢安全管理政策。根據非政府保護人權組織的報告，新疆有超過一百萬人穆斯林被關押在“集中營“，但中國一直辯稱這是”職業培訓中心“，目的是幫助他們就業和遠離激進宗教思想。

美國一直對中國的新疆人權狀況尤為關注，除了參眾兩院通過法案對相關官員和企業進行制裁外，美國海關與邊境保護局於當地時間14日，還對部分來自新疆的服飾、棉製品、發製品與一家安徽企業生產的電腦零件發布暫扣令。該局代理局長摩根（Mark Morgan）表示，發布暫扣令在向國際社會發出明確訊息，美國不會容忍供應鏈中有非法、不人道與剝削性的強迫勞動行為。

在此之前，美國商務部7月也曾對11家中國企業制裁，理由是這些企業配合中國政府侵犯人權、大規模任意拘留、強迫勞動，並對新疆維吾爾自治區穆斯林少數民族強制收集生物識別數據。北京當局今天發表白皮書顯然是要回應美國及其他國家的質疑。

除了美國，歐盟領導人也在本周一召開的歐中峰會上還就人權問題向習近平施壓。歐盟要求中國允許國際調查員進入新疆，且允許歐盟官員可以到訪西藏，同時還批評中國在香港問題上的政策。9月15日，中國外交部發言人汪文斌表示，同意歐盟及成員國駐中使節訪問新疆，但表示“反對有罪推定式的調查”。

中國也強調，三年來，新疆地區沒有發生恐怖襲擊。