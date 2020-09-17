中美關係惡化 調查稱雙方都互不投資了

根據一份研究報告表示，美國和中國之間的投資因雙邊關係緊張，在2020年上半年降至九年低點。緊張關係可能導致更多中國企業承受剝離美國業務的壓力。

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路透社今天引述諮詢公司榮鼎諮詢(Rhodium Group)的數據，指2020年上半年美中之間的投資降至九年低點，因雙邊緊張關係升級。根據諮詢公司榮鼎諮詢(Rhodium Group)的數據，1月至6月兩國之間的投資，包括公司的直接投資和風險資本的流入，較上年同期下降16.2%，至109億美元，投資下滑也是受到了冠狀病毒大流行的打擊。這與2016年和2017年的半年度總計近400億美元相去甚遠。

美國總統特朗普指稱中國科技公司構成國家安全風險，大幅擴大行動以限制中國企業。這當中包括將電信巨頭華為列入其貿易黑名單，威脅對中芯國際採取類似的行動，並下令字節跳動剝離旗下的短視頻應用TikTok。字節跳動與甲骨文的TikTok協議正在尋求獲得批准，按照該協議甲骨文將成為字節跳動的技術合作夥伴，而非直接收購。

據報告認為，“由於目前對美中技術整合的不安感上升，其他許多公司，不管是在美國有業務的中國公司，還是在中國有業務的美國公司，都有可能被迫進行拆分。”據報告補充說，美國對待字節跳動的做法以及整體上不再傾向美中技術整合，可能導致一系列政策出台，致使美國科技公司在中國從事業務變得更加困難。根據此報告，上半年美企在華投資銳減31%至41億美元，中資企業在美投資增加38%至47億美元。這主要是由於一項交易--騰訊音樂TME.N牽頭的財團以34億美元收購環球音樂(Universal Music)少數股權。