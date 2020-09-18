中國或低調成立新冠病毒中心

中國疾病預防控制中心主任高福今天在一場論壇演講時透露，中國已成立“國家新冠病毒中心”，將負責收集病毒、基因組序列，並制定疫情防控國家標準等。高福沒有透露中國新冠病毒中心成立時間地點等細節。

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據中央社今天報道稱，中國宣布成立國家新冠病毒中心，制定疾控標準。據中國青年報app（應用程式）透露，高福18日出席2020中關村論壇全球科學與生命健康論壇，並在演講時作上述表示。據高福說，新成立的“國家新冠病毒中心”將負責收集病毒、基因組序列，進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情防控相關的培訓、國際合作、協調全國活動、制定國家標準等工作。

高福還提到，事實上，一些第三方公司在2019年年底就已經測到了“不明原因肺炎”基因序列。這也引發中國疾控體系要不要進行改革的討論，比如第三方公司發行的問題，要不要透過疾控系統上報。他並表示，目前全球仍處於疫情大流行早期，COVID-19與流感最大的不同是沒有季節性。已有證據顯示，2019冠狀病毒很早就適應人類，但處於休眠狀態，可能無法明確溯源。

據中央社說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在中國造成嚴重疫情，媒體調查指出，各地疾控機構早在2019年底已經發現疫情，由於沒有對外公布的權力，只能逐級上報，而高福1月6日便要求啟動二級應急響應，無奈未獲中央領導人首肯。該報道稱，身兼全國政協委員的高福5月在13屆中國人民政治協商會議全國委員會3次會議上發言呼籲，應提升疾控機構話語權，並賦予專業決定權，及減少行政部門的干預。