中國異議藝術家巴丟草傳獲哈維爾創意異議人士獎

中國在澳大利亞異議藝術家巴丟草感謝受頒今年哈維爾創意異議人士獎。哈維爾創意異議人士獎由總部位於美國紐約的人權基金會於2012年起頒發的獎項，以獎勵“用勇氣和創意挑戰不公、生活在真實中的創意異議人士”。澳大利亞華裔異見藝術家巴丟草以創作諷刺中國大陸政治的漫畫作品為人所知。

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筆名巴丟草出生於中國上海，現居住於澳大利亞。

據在澳大利亞廣播公司（ABC）曾經錄製播放紀錄片《中國異藝者》（China's Artful Dissident），指知名澳大利亞華人藝術家巴丟草稍早首度摘下面具，將自己的真實樣貌公之於眾。

該報道稱，去年，巴丟草戴着面具發起一場全球性的六四紀念活動，藉助坦克人的形象激起人們在世界多地追思1989年天安門大屠殺。但幾個月後，巴丟草突然取消了他原計畫在香港舉辦的首個個人展覽《共歌》並從公眾的視野中消失，原因是他的家人在中國遭到當局的施壓和威脅。

據維基百科，瓦茨拉夫·哈維爾創意異議人士獎（英語：Václav Havel Prize for Creative Dissent）是總部位於美國紐約的人權基金會於2012年起頒發的獎項，以獎勵“用勇氣和創意挑戰不公、生活在真實中的創意異議人士”。

該獎項是為紀念原捷克異議作家、首任捷克總統瓦茨拉夫·哈維爾而於其逝世後次年設立的，設立過程中還得到了哈維爾遺霜達格瑪·哈維爾相助。

Google共同創始人謝爾蓋·布林與Paypal共同創始人彼得·蒂爾為該獎項提供了部分資金。

至此尚沒有巴丟草獲獎的進一步細節消息。