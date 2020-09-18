海峽論壇明天開幕 官方說2000台人與會

海峽論壇組委會辦公室副主任鍾志剛今天說，本屆海峽論壇19日登場，有近2000名台灣民眾參加，並采線上與線下方式舉行活動。去年主辦方曾表示，有超過1萬名台灣民眾報名參加，首提台商二代與會算數，推“一家人一家事，有商量好商量”新說法。

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據中央社今天報道，海峽論壇規模變小，主辦方有近2000台灣民眾參加。海峽論壇組委會辦公室下午在廈門召開第12屆海峽論壇新聞發布會。這是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情後，今年首場大型兩岸交流活動。國民黨因央視“求和說”風波決定不以政黨形式參加，也讓本屆論壇受到不同關注。

福建省台港澳事務辦公室、海峽論壇組委會辦公室副主任鍾志剛在發布會中對此表示，無論兩岸關係有何變化，兩岸民眾間的交流溝通都不應該斷、也不會斷，“一家人一家事，有商量好商量”。據他重申，凡是支持兩岸關係和平發展、有利於兩岸民眾交流合作，“無論是誰，我們都熱誠歡迎”。

就台灣大陸委員會對“海峽論壇”提出3項禁止，鍾志剛認為這些作為“不得人心”，對此表示反對，並稱陸方會堅持對台方針不動搖，“繼續團結台灣同胞，共同促進各領域交流，深化融合發展”。

中央社說，根據歷屆經驗，鍾志剛所說有近2000名台灣民眾出席，應包含已在中國大陸工作的台灣人或台商二代。

疫情影響下，許多國際賽事都暫停舉行，海峽論壇由往年5、6月舉辦，今年延至9月下旬舉行。

這次前往廈門報導海峽論壇的記者，除了拿到主辦方提供的口罩外，也都必須配合做核酸檢測或出具7天內的檢測報告。

本屆海峽論壇延續“擴大民間交流、深化融合發展”主題，將在19日拉開序幕，20日上午舉行論壇大會，此外有青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流4大版塊共34場活動，加上有關設區市同期舉辦的12場活動，共計46場活動。