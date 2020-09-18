法國2020夏麥歉收 出口主要供應中國

法蘭西的小麥長期以來主要供應阿爾及利亞，不過北非國家現在得準備進口更多的黑海地區小麥。2020年夏季，法國小麥歉收，除優先滿足法國國內需求以外，出口大幅下降，而且很大一部分已被中國訂購。

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據本台RFI記者Claire.F在其周五（2020年9月18日）上網的最新一集經濟專欄 « 原材市場 »( Matières Premières)節目中指出，長期向法國進口小麥的北非國家，在下次招標時將不得不降低對小麥品質的要求，以便在黑海地區找到補充貨源，其中阿爾及利亞準備進口俄羅斯小麥。

阿爾及利亞提高進口小麥的乾癟率

阿爾及利亞政府現已同意，為了進口產地黑海的小麥，下調對進口小麥的品質標準，顆粒乾癟率由之前的0,2%擴大至0,5%。這也是俄羅斯或烏克蘭小麥出口阿爾及利亞的主要障礙，成為了阿爾及利亞官方進口政策的一大變化。

法蘭西2020夏麥歉收出口供應中國

阿爾及利亞曾是法蘭西出口小麥的一大買家，但2020年法國夏麥歉收，出口量減少。首先滿足國內需求，之後在歐洲內出口減少13%；歐洲之外，出口量降幅高達51%。而且很大一部分已被中國訂購。對阿爾及利亞的出口量將由上一收割季節時的5百萬噸下滑至本季不到2百萬噸。

法國小麥會否丟失阿爾及利亞市場

法國貿易商Lecureur在接受本台RFI法廣記者採訪時表示，不會的。因為阿爾及利亞的做法是為了擴大貨源，緩減價格上的壓力。埃及和突尼斯之前也曾如此。法國小麥一旦增產，就能重返阿爾及利亞市場。此外，就阿爾及利亞而言，法國小麥不僅有競爭力，而且還存在地域上的優勢。

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