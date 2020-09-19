台灣海峽 解放軍軍機今19架或過中線

台灣媒體今天報道稱，中國解放軍機18日有18架侵擾台灣空域，部分還越過中線，今更再派19架戰機，台灣國防部指控大陸解放軍軍機擾台行為不斷。

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據聯合新聞網今天報道，連兩日擾台 解放軍軍機今再派19戰機越過海峽中線。

日本前內閣總理大臣森喜朗、美國次卿克拉奇(Keith Krach)近日訪台，解放軍被指騷擾台海行為不斷，連續2日派軍機越過台海中線襲擾台灣空域，飛機數量一次比一次多。台灣國防部今天中午再次主動揭露，解放軍今(19)日上午總計19架軍機侵擾台灣，部分共機逾越海峽中線，台灣軍隊除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、廣播驅離，還以防空飛彈進行追瞄監控；台灣國防部批評解放軍連續兩日侵犯台灣主權的挑釁行為，嚴重破壞台海及區域和平與穩定的現狀，呼籲中國當局自製，不要成為麻煩製造者。

該報道引述台灣國防部透過官網新架設的“即時軍事動態”發布解放軍動態，公布解放軍總計19架軍機侵擾台灣空域，部分逾越海峽中線，機種包含“轟六”轟炸機2架、“殲16”戰機12架、“殲11”戰機2架、“殲10”戰機2架，以及“運八”反潛機1架，台灣軍隊除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、廣播驅離，並提到還以防空飛彈追監，國軍也一併公布了拍攝到的“運八”反潛機照片。

根據國防部所公布的解放軍軍機動態，襲擾台灣西南空域的機種包括“轟六”轟炸機、“運八”反潛機與“殲10”戰機；越過台海中線的機種則為“殲16”、“殲11”與“殲10”三型戰機；本日侵擾台灣軍機架數高達19架，比昨日18架更多，且多了“運八”反潛機。

據該報道，中國國防部昨宣布，解放軍東部戰區昨起在台海附近組織實戰化軍演；東部戰區隨後也宣布軍演地點就在台灣海峽；我國軍官員昨即分析，昨日共軍機、艦越過台海中線的行動，未來幾日不排除都會發生。