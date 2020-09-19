抖音傳聯合臉書抵抗特朗普

特朗普政府將從周日晚間開始禁止在美國應用商店下載Wechat和視頻分享應用TikTok，因擔心上述中國應用會對美國國家安全構成威脅。TikTok表示將繼續對這項不公正的行政令發起挑戰，並邀請競爭對手臉書和聯手支持其反抗。不過中國至此禁止臉書等外國網絡平台，而且臉書首席執行官馬克·紮克伯格曾呼籲美國政府對中國採取更強硬的立場。

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據聯合早報今天報道，TikTok稱將繼續對特朗普禁令發起挑戰，並邀面簿聯手反抗。該報道引述路透社和彭博社消息，TikTok在一份聲明中表示：“我們不認同美國商務部的決定，對商務部從周日起阻止新的應用下載，並從11月12日起禁止在美國使用TikTok感到失望”。TikTok還說：“我們將繼續對這項不公正的行政令發起挑戰，該行政令的頒布不符合正當程序，有可能會讓美國民眾和全美小企業失去一個發表意見和維持生計的重要平台。”

據消息說，TikTok還正在邀請社交媒體競爭對手面簿支持其通過法律途徑挑戰特朗普的禁令。面簿旗下照片共享應用Instagram的負責人莫塞里（Adam Mosseri）昨天發布推特稱，美國商務部早前宣布的TikTok禁令“對Instagram、Facebook和更廣泛的互聯網來說將非常惡劣。” TikTok臨時首席執行官帕帕斯（Vanessa Pappas）在推特回復莫塞里，邀請該公司加入與白宮的法律鬥爭。“我們邀請Facebook和Instagram公開參與我們的挑戰並支持我們的訴訟，”她寫道。“此刻，我們應暫時放下競爭，專註於核心原則，如言論自由和正當法律程序。”

面簿首席執行官馬克·紮克伯格最近表示，他感覺TikTok禁令將為科技行業樹立一個“壞的長期先例”。面簿在中國被禁；紮克伯格表示，他擔心美國的TikTok禁令可能會為其他國家也禁止面簿的應用程序或服務打開大門。但是紮克伯格也呼籲美國政府對中國採取更強硬的立場，警告稱分拆面簿這樣的美國科技公司可能為中國競爭對手取代它們鋪平道路。去年秋天在喬治敦大學演講中，紮克伯格提到了總部位於中國的字節跳動旗下的TikTok，指責該應用審查香港抗議相關內容。