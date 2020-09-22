任志強被以四項經濟罪名判刑引來被因言治罪嫌疑

中國地產商任志強9月22日在北京第二中級人民法院，被以四項經濟罪名，一審判處18年徒刑，並判處罰金420萬元人民幣。網絡上，任志強的支持者紛紛高呼當局重刑判決，是以言治罪。

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現年69歲的任志強多年來以敢說，尤其是敢於批評時政聞名，有“任大炮”諧稱。其微博賬號有數千萬粉絲。2016年，他已經因為在自己的微博賬號下發文，質疑“央視姓黨”，而導致其賬號被封，並被處以留黨察看一年。

任志強案真正進入司法程序，在時間點上與今年3月中國社交媒體上流傳的一份據稱由他執筆的文章有關。這篇文章尖銳批評中國政府應對新冠疫情不力，卻舉國歡呼偉大領袖。文章暗示習近平是“剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜 ……絲毫也不掩飾自己要當皇帝的野心和誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡的決心……。”

隨着文章在網上不斷轉發，任志強開始從公眾視線消失。今年4月，北京紀委發文，宣布對他開始紀律審查和監察調查。7月23日，他被宣布開除黨籍。

9月11日，北京第二中級人民法院低調開庭，阻止支持者旁聽。9月22日，法庭宣布判決。據北京第二中級人民法院網站消息，任志強當庭表示服從判決，不上訴。

法廣就此電話採訪了經常代理政治敏感案件的北京律師莫少平先生：

莫少平律師談任志強案判決

莫少平：第一，我不是他的辯護律師，所以對指控及認定罪名等具體案情，我不太了解。確實沒辦法評論判決是否過重。第二，從官方披露的信息來看，他們（官方）講，是考慮到了從輕情節，也就是什麼“他如實供述了自己被指控的事實、“，也“接受”法院判決，還說所謂涉及款項已經全部追回……所以，從官方公布的信息來看，說是考慮了從輕情節，也就是18年是“從輕”的。當然，我的前提是，我不是他的辯護律師，對指控他的罪名到底是否成立、指控事實是否清楚、證據是否確鑿，我不敢發表評論，因為不了解具體情況。

法廣：您這作為律師，雖然並不是他的辯護律師，您怎麼理解任志強本人不提上訴，承擔所有指控罪名的做法？

莫少平：我確實很難判斷。他當初出事的時候，他在企業界的朋友聯繫過我，希望我做他的辯護律師，我當時也答應了。但後來就聽說他拒絕聘請律師辯護，要完全自辨。而且很快就開庭了，然後又很快下判決了。像他這樣不聘請律師，完全自辨，這個確實是比較少見。而且審理確實也是……他畢竟是一個公眾人物……司法程序還是進展得很快的。這應該是比較少見的。