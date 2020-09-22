法新社：中國讓“大炮”閉上嘴巴

以抨擊習近平著稱的中國公營地產公司退休老闆任志強9月22日以“腐敗”罪被北京第二中級法院判處18年重刑，這位著名的“大炮”再也不能發出任何聲音。

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法新社今天報道任志強被判18年重刑的消息說，中國讓“大炮”閉上了嘴巴。這位因抨擊中國當局和習近平主席而備受關注的前國企地產公司老闆周二被以“腐敗”罪，判處18年重刑。任志強直到今年夏天被開除出黨之前，是中共的長期黨員。

在圓滑的中國經濟圈中，任志強是個“非典型人物”，他從未從過政，因咆哮批評而贏得“大炮”的綽號，在社交網絡備受歡迎，有很多粉絲跟隨。

69歲的任志強今年3月在雷達上消失。之前他在網上發布了他的第N篇犀利文章，抨擊當局對去年年底在武漢爆發的冠狀肺炎疫情應對不利。然而，在中國，任何對習近平的公開批評都屬於禁忌，他指控習近平是“小醜”，批評政府應對新官病毒遲緩拖延。

4月份，當局以“違紀”對任志強展開調查。法新社介紹說，“違紀”在是被中共用來指控經濟問題的委婉說法。自1974年加入中共的任志強在今年7月被開除了黨籍。

所有的罪

周二，對任志強致命的一擊來了：北京市第二中級法院以“貪污、受賄、挪用公款及國有公司人員濫用職權”四項罪，判處他18年有期徒刑，並處420萬元人民幣（53萬歐元）罰款。

據貼在網上的法庭判決，前地產大亨，華遠集團董事長任志強在2003-2017年間，收受了125萬餘元的傭金賄賂，並貪污或挪用了1億1100萬元公款。

這個北京第二中級法院的判詞還說，任志強承認所有被指控的罪責，並表示不上訴。

不過，中國當局的尷尬跡象出現了：社交網絡微博在該案下面批評當局的帖子都被審查和刪除。

任志強在中國疫情期間公布的抨擊文章中，特別批評了中國國家主席。他寫道：“黨在維護黨的利益，官在維護官的利益，君則只是在維護一尊的核心地位與利益”。他這篇文章還未指名地將習近平稱為“小醜”。

有爭議

法新社說，任志強真的犯有腐敗罪嗎？

在一個經歷了40年建築狂潮的中國，任志強一直工作到2015年退休的房地產業是一個容易發生貪弊案的行業。數年來習近平領導的大型反腐敗運動受到公眾歡迎。但習近平也被懷疑利用打貪運動整垮自己的政敵。

而任志強在網絡上擁有數千萬粉絲，他的影響力巨大。這位大亨的微博賬號於2016年因他批評習近平有關媒體為黨服務的講話而被停用。

法新社說，自習近平2013年上台以來，中國公民社會一直承受着巨大壓力：互聯網受到更嚴格的審查，人權律師們感到擔心甚至遭到拘押，甚至大學的自由度也下降。

任志強在中國是一個有爭議的人物，因為他有時具有非常資本主義和激進的立場，特別是在房地產領域。儘管過去20年房價的飛漲阻止了許多中國人擁有房產，但他曾說過，那些沒有及時投資的人“現在應該變得貧窮”。