蓬佩奧指名道姓控中紐約總領館間諜窩 北京斥完全是造謠誣衊

美國紐約市一名藏族華裔警員早前因涉嫌為中國政府充當間諜被捕，美國國務卿蓬佩奧日前接受當地傳媒訪問時表示，中國駐紐約領事館是一個主要的間諜窩，並預料有更多特工和外交人員會被捕。中國駐紐約總領館周五回應稱，美方相關指控完全是造謠誣衊之辭。

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據東網今天報道稱，蓬佩奧指中國駐紐約領事館是間諜窩，料有更多特工被捕。美國紐約市一名藏族華裔警員早前因涉嫌為中國政府充當間諜被捕，美國國務卿蓬佩奧周三（23日）向《紐約郵報》表示，中國外交人員的活動已經超越了正常的外交界線，更加像是間諜的所為。該報指，中國駐三藩市和紐約市的領事館，被美方視為間諜活動的溫床，分別向加州矽谷盜取商業機密，以及收集紐約維吾爾族和中國異見人士的資料。蓬佩奧說，中方在紐約進行的間諜的活動，更有可能延伸到位於紐約曼哈頓的聯合國總部，華府正密切注意在美國工作的中國外交人員數目。

藏族華裔警員昂旺上周因涉嫌為中國當間諜，監控紐約市內其他藏人的活動而被捕，被問到有否像昂旺的個案存在，蓬佩奧說：“絕對有，正如你所見，不止上周的紐約警察的個案，司法部正在檢控多宗案件，我有信心他們會繼續跟進，我亦預期更多（案件）陸續有來。”

中方否認昂旺是中國間諜的指控。中國駐紐約總領館稱蓬佩奧的“間諜活動中心”指責“完全是造謠誣衊”。

據路透社今天報道稱，針對美國國務卿蓬佩奧在接受採訪時稱中國駐紐約總領館是“主要間諜活動中心”，中國駐紐約總領館周五回應稱，美方相關指控完全是造謠誣衊之辭。中國駐紐約總領館官網發布發言人答記者問稱，該領館一貫遵守國際法和中美雙邊相關協議，始終致力於促進中美各界相互了解和各領域友好合作，根本不存在所謂“間諜”活動。

中國駐紐約總領館還表示，2019年，領區十州對華貨物貿易額佔美對華貨物貿易總額約15%，各類中國留學人員總數接近15萬人，僅到訪紐約市的中國遊客人數就超過110萬人次。中國駐紐約總領館稱，“美方以不實指控故意歪曲中國駐紐約總領館同領區各界正常交往，顯然站不住腳，也不得人心。”

中國外交部新聞發言人汪文斌周五亦表示，“蓬佩奧對中方駐美外交領事機構及其人員的指責系信口雌黃、惡意誹謗”。汪文斌還說，“我們奉勸美方立即停止污衊中方駐美外交領事機構及其人員，不要捕風捉影、挑事生非。中方將根據形勢發展作出必要的反應。”