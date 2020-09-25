解放軍空軍曝料模擬炸美關島基地視頻 美軍方指宣傳而已

位於關島的美國安德森空軍基地指揮官周五表示，中國空軍一個顯示對該基地設施發動模擬攻擊的視頻是“宣傳工具”，旨在施壓和引發敵對氣氛。

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據路透社今天報道說，美駐關島空軍基地指揮官稱中國空軍模擬攻擊關島的視頻是“宣傳”。中國解放軍稍早罕見播放的視頻顯示，可掛載核武的轟6轟炸機攻擊看起來像是安德森空軍基地的地方，不過視頻未直接提及該基地名字。此時該地區緊張形勢升溫，美國還在關島附近開展兩年一次的大型軍演。

據美國駐關島空軍基地指揮官，陸軍准將Jeremy T. Sloane，表示，“我一直擔心我們保護基地服役人員及其家屬的能力，” 陸軍准將Jeremy T. Sloane在有關“勇敢之盾”演習的電話會議上對記者表示，“視頻本身--他們知導演習的時間，”他補充稱，“這是宣傳視頻...雖然我們一直擔心對於關島和我們人員的保護，視頻本身只不過是一場宣傳，旨在施壓和引發我們的敵對情緒。”

路透社說，中國政府沒有就該視頻發表評論。

美國9月14-25日進行“勇敢之盾”演習。中國空軍9月19日在微博發布了上述視頻。

Sloane說，“勇敢之盾”演習繼續如期進行。陸軍准將Jeremy T. Sloane說，“演習本身將按照計畫進行，因為它是為了確保我方做好訓練與自我準備，全方位應對印太地區各種行動，以支持我們的盟友和夥伴。”

關島駐有美國空軍基地等美方重要軍事設施，亞太地區如果爆發衝突，將是美方發動響應的關鍵要塞。

路透社說，該視頻發布時，中國正在台灣附近實施第二天軍演以表達對美國官員訪台的不滿。根據台灣空軍，中國轟6戰機以往曾經涉及繞行並且接近台灣附近空域，包括上周在內。