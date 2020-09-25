俄羅斯-普京赴高加索指揮2020軍演

俄羅斯總統普京周五赴高加索地區，觀摩預計周六閉幕的 «高加索2020 »聯合軍演。俄羅斯於周一在臨近黑海與裏海之間展開的本年度大規模軍演，有八萬人參加。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台RFI法廣特派記者Paul.G周五（2020年9月25日）的報道，在位於俄羅斯南部 ˎ距離伏爾加格勒不遠的荒漠地帶， Proudboy射擊場9月24日周四處於警戒之中：重機槍 ˎ 坦克和戰鬥直升飛機要與臆想之敵對抗。

敵人沒有具體的名字，有人可能會將其稱之為北約。但在演習現場，這是一個忌諱。北約組織的兩個成員國美國和英國於本周抽調了數百人前往烏克蘭-克里米亞問題上的俄羅斯對立面，參加另一場前所未有的軍演，作為對俄羅斯軍演的一個回應。

普京將親自指揮

在俄羅斯一方，至少有8萬人自9月21日周一以來，加入這一跨部隊聯合軍演。一名裝甲部隊指揮官Alexeï.M在接收採訪時說，此類演習經常展開，其它時間是在為備戰做準備。當天的演習任務是支持部隊向受條件限制的敵人推進。必須保證前進暢行無阻。

據介紹，在裏海，俄羅斯海軍與伊朗海軍同台。在黑海地區，有中國ˎ 白俄羅斯ˎ 緬甸和亞美尼亞參加9月25日周五的最後階段演習。將由普京總統親自指揮。

演習沒有攻擊性

德國之聲（DW）中文網在本周早些時候曾報道說，巴基斯坦也是俄羅斯本年度«高加索2020 »聯合軍演的參加國之一。俄羅斯國防部的一名高官上周表示，演戲沒有攻擊性。俄羅斯軍方強調，大部分演習地點是在俄境內。並表示，阿塞拜疆ˎ 哈薩克斯坦和印度尼西亞等國的觀察員預計將會到場觀摩。

其它 / Covid-19：布魯塞爾十月一日放寬防疫