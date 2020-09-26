河北立法制止餐飲浪費 違者最高罰款一萬

習近平上月要求立法制止餐飲浪費行為後，各地政府積極響應。河北省更就這類行為出台懲治新規，違規者最高可被罰款10000元人民幣。河北省制定的“反對餐飲浪費規定”共有37條。根據規定，廣播、電視、網絡平台提供者禁止製作假吃催吐、量大多吃、誇張獵奇、暴飲暴食等鋪張浪費行為。違者由廣播、電視等有關部門給予警告，責令改正；如情節嚴重會處以罰款，並可以責令暫停相關業務。

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“規定”提出婚喪嫁娶和宴請要從簡，公務活動嚴禁以會議、培訓為名組織宴請或者大吃大喝。學校和幼兒園則要設立激勵機制，引導學生珍惜食物。地方政府部門應建立投訴舉報制度。

餐館被視為餐飲浪費的重災區，根據規定，餐飲經營者如不建立制度，提醒顧客簡約用餐，最高可罰款500元。而如果誘導消費者過量點餐或者設置最低消費，最高可被罰1萬元。

獨立學者吳祚來表示，河北省是農業和人口大省而且鄰近北京，糧食供應背負很大壓力，當局卻不從自身解決問題，反而往下卸責。

吳祚來：“壓力大，它就只好出台這麼一個政策。中央把糧食問題下壓到地方政府，每個地方政府的糧庫都要達到一定儲存量。地方政府現在是全力配合，把壓力壓到民間社會。”

疫情過後，中國當局一直提倡以消費拉動經濟。吳祚來認為，新規定落實後，民間會出現不少矛盾。

吳祚來：“疫情導致這個（餐飲）行業收入銳減，現在這麼一搞，人家都不知道怎麼做菜了。有些人點多了，那怎麼辦呢？如果能打包拿回去那也可以，不允許帶回去，你不吃了，也算浪費，會帶來很大麻煩，給民間造成很多矛盾衝突和困惑。”

“規定”沒有提到當局具體會如何監管餐飲經營。吳祚來認為，執法部門的積極性勢必與利益掛鉤。

吳祚來：“如果地方執法機構有利可圖，它就會一直做下去。如果這事很難罰到款，那它何必去找別人麻煩，看別人臉色呢？執法部門一出門想着的是如何能賺一點錢回來。但是你想想看，這麼大的一個數字，一家飯店一天能賺多少錢？”