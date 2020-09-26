葡萄牙： 中美衝突的新中心

9月26日，美國駐里斯本大使喬治•格拉斯(George Glass)接受了葡萄牙《快報》周刊記者的專訪。他在專訪中反對里斯本過度依賴中國，不希望對美國有戰略意義的錫尼什港擴建工程落入中國人的手中。根據葡萄牙盧薩(Lusa)通訊社的報道，葡萄牙外交部長奧古斯托・桑托斯・席爾瓦（Augusto Santos Silva）回應美國大使說，為國家利益作出決定的應該是葡萄牙政府。

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同一消息報道說，美國駐里斯本大使喬治•格拉斯(George Glass)在接受採訪時表示，我真切希望錫尼什港不會落入中國人手中，而這也是不會發生的事情。他還表示，他還提醒里斯本當局，2016年美國向歐盟交付的第一批液化天然氣就是通過錫尼什港口，這使得改港口已成為歐洲天然氣的樞紐，是歐洲能源安全中心。

美國駐里斯本大使格拉斯還提醒說，錫尼什港對美國“具有不可思議的戰略意義， 因為它是距美國領土最近的歐洲深水港。

法新社記者表示，雖然澳門已於1999年回歸了中國，但自1557年以來，葡萄牙一直與中國保持特權的雙邊關係。

法新社記者回述了中國在葡萄牙投資的一些情況。法新社表示，特朗普政府上台前，美國並沒有執意反對中國在葡的投資項目。而錫尼什港達伽馬貨櫃碼頭投資計畫的確牽動了美國現政府的神經。

2014年，總部在上海的復星宣布，公司以10億歐元（約合82.7億元人民幣）的出價贏得了對葡萄牙最大的保險公司的競標，擊敗了美國私募企業阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)。

2019年4月，中國長江三峽集團有限公司收購葡萄牙電力集團（Energias de Portugal）的計畫宣告失敗，因收購要約的附帶條件未獲滿足。

但中國綜合性民營企業復星集團增資以1.746億歐元(1.85億美元)收購葡萄牙最大上市銀行Millennium bcp16.7%股權，引起美方的關注。

2019年10月19日，葡萄牙海洋部長安娜·保拉·維托里諾公開表態，希望中方能夠拿下南部港口錫尼什港達伽馬貨櫃碼頭。法新社記者表示，這一戰略港口讓美國不得不出面阻攔。

據估計，一年前，中國在葡萄牙的投資總額約為100億歐元，約佔葡萄牙GDP的3％。美國大使出面促請葡萄牙不要過度依賴中國。