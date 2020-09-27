互懟? 解放軍軍機連12天入台灣西南空域 美軍機貼中國海岸偵查

中國解放軍軍機今天上午8時26分再度進入台灣西南空域。台灣媒體指解放軍連續12天進入台灣西南空域。中國官方觀察平台指，美軍再有偵察機及反潛機被發現飛越南中國海上空，其中一架曾逼近廣東省沿岸不足50浬，抵近中國海岸偵察距離破紀錄。

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據聯合早報今天引述消息指，解放軍軍機連續12天進入台灣西南空域。消息說，中國大陸軍機今日（27日）繼續進入台灣西南空域，台灣軍方連續12日進行廣播驅離。

據《自由時報》報道，解放軍軍機從月中開始每天進入台灣空域，今天上午8時26分共機再度進入台灣西南空域。根據記錄，大陸軍機今天早上高度在4000公尺（4000米），台灣空軍兩度廣播，廣播內容維持常態性，即“你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離”。

台灣資深軍事迷分析指，根據記錄，大陸軍機今天應仍是派出運八反潛機，另在汕頭外海，疑有大陸空警500型機一架，高度6900公尺，疑似進行戒護。台灣空軍應該也在3萬9千英呎（11700米）高空監控掌握，長期應對大陸軍機實在相當辛苦。

據聯合早報說，美軍機逼近中國大陸海岸，抵近偵察距離破紀錄。美軍再有偵察機及反潛機被發現飛越南中國海上空，其中一架曾逼近廣東省沿岸不足50浬。據聯合報和Now新聞報道，北京大學“南海戰略態勢感知計畫”（SCSPI）數據顯示，美軍昨日（26日）派出包括EP-3E及P-8A偵察機到中國大陸沿海偵察，其中，EP-3E偵察機距離福建、廣東交界處的海岸僅有47.81浬（約88.5公里），再次刷新美國軍機對中國大陸抵近偵察距離最近的紀錄。

台灣媒體評論說，美軍近期在南中國海及台海周邊活動頻繁，以往大多保持距離大陸沿岸50浬以上，但美軍這次打破慣例明顯是向解放軍施壓及測試大陸的底線。

據該報道，美軍在8月16日至19日已累計派出包括P-8A反潛巡邏機、P-3C巡邏機、RC-135戰略偵察機及EP-3E電子偵察機在內至少七架次各型偵察機。而在7月，美軍出動近70架次偵察機前往南中國海展開偵察行動，型號涵蓋美海空軍P-8A、P-3C、EP-3E、RC-135、E-8C以及MQ-4C無人偵察機等。

據北京大學“南海戰略態勢感知計畫”SCSPI指出，美軍7月出動偵察機的架次比6月和5月增加明顯，5月出動架次為35次，6月出動的架次49次，活動類型和範圍非常廣泛。