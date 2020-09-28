法官叫停特朗普政府的TikTok下載禁令

美國聯邦法官卡爾-尼科爾斯(Carl Nicholas)暫時叫停美國總統特朗普針對短視頻應用TikTok的禁令，這讓白宮以國家安全為由封禁該中國視頻分享應用的計畫受挫。

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一名聯邦法官阻止美國總統特朗普(Donald Trump)政府試圖禁止在美國下載TikTok的做法。美國商務部在一份聲明中說，政府將遵從法官的這項裁決，但會努力為總統的行政令及其商務部長的有關行動所面對的法律挑戰而辯護。聲明說，這項行政令完全合法，並增進正當的國家安全利益。

根據特朗普政府此前對TikTok的行政命令，蘋果和谷歌必須從美東時間9月27日午夜在應用商店下架TikTok，讓美國新用戶無法下載，已下載該款App的美國用戶則無法進行軟件升級。華盛頓一名聯邦法官做出一項臨時裁決，阻止了政府對這項行政令部分內容的執行。

位於首都華盛頓的這名法官星期天作出的裁決沒有阻止行政令當中有關從11月12日開始禁止與TikTok及其母公司字節跳動進行交易的規定。

美國華盛頓哥倫比亞特區聯邦地區法院的法官尼科爾斯(Carl Nichols)作出了上述裁決，這讓TikTok有更多的時間來獲得中美兩國政府有關部門對一宗待決交易的批准，這筆交易的參與方包括甲骨文公司(Oracle Co., ORCL)和沃爾瑪(WalMart Inc., WMT)。

在該禁令原定於周日深夜生效前不到四個小時，法官作出了上述裁決。這給一場曠日持久且仍沒有明確結局的事件開啟了新篇章。

中國基金報一篇文章相關標題為：“重磅突發！美國法院叫停特朗普禁令，TikTok回應來了！胡錫進發聲 ”